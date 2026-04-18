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斯巴達障礙跑進軍台南 孫育彬和何孟秋奪下台灣男女第一

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南市站首日野獸賽有許多國外名將參賽。圖／大會提供
台南市站首日野獸賽有許多國外名將參賽。圖／大會提供

適逢斯巴達障礙跑Spartan Race在台灣十周年首站台南站，今天在台南高鐵站外熱鬧展開，兩天預計共有多達爆滿逾5千人次參賽，甚至吸引不少國外好手也都相繼參賽，讓台灣勇士備感壓力。

今年首度帶著不到2歲小女兒來台參賽、素有日本「最強公務員」封號的加藤浩與菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）廝殺激烈，加藤浩最終才以1小時44分54秒封王，女子組則有「菲律賓障礙賽女王」封號的珊迪（Sandi Menchi Abahan）以12多分鐘極大差距輾壓封后，台將則由「紅髮戰士」孫育彬、「小猴」何孟秋拿下台灣男、女第一。

斯巴達障礙跑今年進入第十周年，今年賽事首度開進台南，總經理陳功儒說：「今年是台灣斯巴達第十年，第一次來到台南市舉行，因為十周年，希望讓大家有新的感受，成人組新增加了BEATER、Chain Carry新的關卡，連小勇士也有新的關卡，今年另外一個特別地方是很多國外選手報名參賽，其中有許多是這幾年一直來台灣參賽的選手，參加人數也創新高；幾年來斯巴達進軍奧運成為一個很重要的訓練指標，這比賽就像是一個大家庭的聚會，我們希望能夠在十週年，從台南開始展現出一個全新的開始。」

斯巴達障礙跑今進行野獸賽（BEAST共21K32道關卡）和小鐵人賽事，其中在野獸賽精英組競爭的特別激烈，今年有日本、捷克、菲律賓、英國和美國等好手參賽。精英男子組成為日本軍團的天下，從一開賽就與菲律賓選手塔巴克形成領先集團，日本的加藤浩到第21關卡才追上菲律賓選手塔巴克，最後成功反超拿下男子總排第一，也彌補了去年新北市站因跑錯路而痛失金牌的遺憾。

加藤浩此行還特別帶著老婆和未滿2歲的小女兒參賽，成功封王後開心的說：「台南站雖然地面很平，但天氣很熱同時路面又比較軟，所以還是有點小難度，特別是菲律賓對手跑得很快，這次算是我在台灣贏得最驚險的一次，很開心終於再度於台灣拿下冠軍！」

而拿下女子總排第一是被封為「菲律賓障礙賽女王」封號的珊迪，今天以2小時16分50秒輕鬆封后，她說：「台南站很特別，它不像高雄站比賽場地是平的，但很需要技術，如果沒有經過正確的訓練，跑起來就會覺得很辛苦，但我覺得這就是一種挑戰，必須在比賽時要很小心，若不小心很可能就會跌倒或者受傷，很開心能順利完賽。」

至於在台灣本土對決上，在精英男子組形成「紅髮戰士」孫育彬對決2023年台中站斷腿後復出的名將周青，兩人競爭到倒數第4關爬繩（Rope Climb），周青失敗，孫育彬才成功反超，最終以總排第7拿下台灣第一。

孫育彬今年一改往年「紅髮」造型，他語帶哀怨的說：「我過去的女友很不喜歡這種紅髮造型，雖然我跟她已經分手，但還是很想念她，我想先把自己做好，希望有一天可以看到她在終點迎接我。」

加藤浩與菲律賓選手塔巴克一路拉鋸。圖／大會提供
加藤浩與菲律賓選手塔巴克一路拉鋸。圖／大會提供

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