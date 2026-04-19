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運動人生／黃志雄 從不後悔越級打怪

聯合報／ 記者葉德正／專題報導
二○○四年雅典奧運，黃志雄（右）身材吃虧，但靠著經驗及智慧打進金牌戰。圖為準決賽中一記側踢，正中瓜地馬拉對手下顎。本報資料照片
二○○四年雅典奧運，黃志雄（右）身材吃虧，但靠著經驗及智慧打進金牌戰。圖為準決賽中一記側踢，正中瓜地馬拉對手下顎。本報資料照片

二○○四年雅典奧運，陳詩欣、朱木炎先後奪下跆拳道金牌，台灣首兩面奧運金牌至今仍讓國人難忘，而前立委黃志雄當年讓出原本的量級增加體重「越級」勇奪銀牌的奮戰故事，同樣令人津津樂道。

黃志雄國小接觸跆拳道，國中入選國家代表隊；十七歲首度披上中華隊戰袍，兩年後在菲律賓舉辦的跆拳道世界錦標賽踢出銅牌，一九九七年在香港世錦賽拿下金牌，廿一歲的他成了跆拳界「雄哥」。

那一段我的黃金年代

「那個年代，台灣約十年才會在世錦賽出一面金牌，我知道自己的黃金年代即將展開。」黃志雄回憶，一九八八、九二年奧運跆拳道列為表演項目，二○○○年雪梨奧運納入正式比賽，世界各國都卯足全力發展，台灣首面奧運金牌的希望一度落在他身上，但奧運殿堂從來不只是實力的比拚，籤運、臨場狀態都可能瞬間改變結果。

黃志雄回憶，當年第二輪遇上希臘選手，他不知什麼原因完全踢不開，儘管對手不是很強，但他沒搶回來就輸了，最後對方連戰皆捷奪冠，他敗部復活後搶到銅牌，「差的就是那麼一點點」。

黃志雄沒能奪下國人期待的奧運首金，進入了近一年的低潮，在國內許多不該輸的比賽都輸了，他認為必須盡快找回自我才能再度站上賽場，總算在重新調整訓練方式與心態後，於二○○一年夏天的世錦賽國手選拔找回熟悉節奏，他也立下「二○○二年釜山亞運沒有金牌就退休」的目標。

破釜沉舟的決心加上苦練，黃志雄順利在亞運會拿下六十二公斤級金牌，後起之秀朱木炎也在五十四公斤量級奪銀；隔年德國世錦賽，黃志雄和朱木炎分別踢下六十二、五十八公斤級冠軍。

奧運前走進增重地獄

二○○四年雅典奧運是廿八歲的黃志雄最後一舞，當年的賽事分四個量級，第一量級五十八公斤、第二量級就跳到六十八公斤，黃志雄被認為有機會在五十八公斤量級奪冠，但他毅然決定把自己最熟悉的量級讓給更年輕的朱木炎，自己增加體重挑戰六十八公斤級。

「我和朱木炎都有機會在五十八公斤級拿牌，我若往上一個量級挑戰，台灣是有可能拿下兩面金牌的。」黃志雄回憶，當時他陷入抉擇，但與其兩人在五十八公斤搶中華隊代表權，不如一起攜手前進奧運。黃志雄進入了幾個月的「增重地獄」，最後，陳詩欣、朱木炎奪冠，他拿下銀牌。

二○○四年雅典奧運跆拳道金銀牌選手陳詩欣（左起）、朱木炎與黃志雄。本報資料照片
二○○四年雅典奧運跆拳道金銀牌選手陳詩欣（左起）、朱木炎與黃志雄。本報資料照片

難忘冠軍戰一分飲恨

那場冠亞軍戰讓黃志雄記憶猶新。他回憶，當時與伊朗選手的比分一路緊咬，纏鬥到最後一刻哨聲響起時，成績定格在他輸一分，「雖然失利，但我在場上發揮應有的水準，也一掃前一屆奧運陰霾」。

雅典奧運二金一銀的總成績，贏了跆拳道強國南韓，黃志雄的「禮讓」更成了佳話。當年，他獲國民黨提名為不分區立委並當選，之後當選兩次區域立委，二○一六年競選連任失敗，六年前接下國民黨新北市黨部主委。

每當有人提起他二○○四年「越級打怪」的決定，他總說那不是禮讓或犧牲，是經過判斷情勢下做出的最正確決定，因為他知道朱木炎可以，「如果再來一次，我還會做同樣的選擇」。

世錦賽 中華隊 陳詩欣

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