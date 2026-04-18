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全中運／盛大開幕 賴總統以李洋為例勉勵選手勇敢追夢

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮湧入上萬人相當熱鬧。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮湧入上萬人相當熱鬧。記者魯永明／攝影

2026年全國中等學校運動會在嘉義，今年有21個比賽項目，吸引超過2萬名選手及隊職員報名參賽，賴清德總統今晚至嘉義縣立棒球場參加開幕儀式，以運動部長李洋為例，指他高中時參加全中運僅獲銅牌，但不懈努力下，參加奧運奪得冠軍，鼓勵選手勇敢挑戰、突破自我。

賴清德說，全中運是中等學校運動競技最高殿堂，也是選手超越自我最佳時刻；李洋在高中時僅獲銅牌，展現毅力走出低潮，拿下奧運羽球男子雙打冠軍，鼓勵選手持續提升實力，在賽場充分展現訓練成果，成為文武雙全的運動選手，祝福大家未來在國際賽事爭光。

李洋說，全中運是運動生涯重要競賽，他高中時拿到羽球男子雙打銅牌，在這階段共同訓練的夥伴，未來都會成為生命中很重要的人，感謝國中老師讓他始終沒有放棄課業，高中教練也持續鼓勵他要精進自己，提醒他要好好讀書，希望以自身經驗勉勵所有運動員。

翁章梁說，全中運是奧運選手搖籃，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出，向全台選手表達誠摯歡迎，嘉義縣整合各局處及跨縣市資源，規畫賽事、整備場地，打造安全、公平、專業的環境，希望所有選手盡情發揮。

運動部長李洋、次長黃啟煌、次長洪志昌，中華民國高級中等學校體育總會長胡劍峯、嘉義縣長翁章梁等人參加開幕典禮，永慶高中青年大使團擔任旗手，永慶國中部學生陳彥蓉代表運動員宣誓。李洋點燃聖火火把，交給朴子國中學生黃珞旖、永慶高中學生林耘蓁持聖火。

全中運賽事共設21項競賽種類，包括20項必辦項目，田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球，以及1項自選項目武術，吸引全台超過2萬名選手及隊職員參賽。

全中運今晚盛大開幕，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，開幕典禮邀集在地團體愛+1擊樂團、鄒族pasunaeno合唱團、嘉義縣街舞培訓代表隊演出。記者魯永明／攝影

全中運今晚盛大開幕，賴清德總統以運動部長李洋經歷為例，勉勵選手勇敢追夢。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，賴清德總統以運動部長李洋經歷為例，勉勵選手勇敢追夢。記者魯永明／攝影

全中運今晚盛大開幕，運動部長李洋分享自身經歷，鼓勵選手認真讀書。記者魯永明／攝影
全中運今晚盛大開幕，運動部長李洋分享自身經歷，鼓勵選手認真讀書。記者魯永明／攝影

賴清德 奧運 嘉義 全中運 李洋

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