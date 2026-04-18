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定向越野／大專錦標賽七星潭登場 中正大學包辦公開組團體雙金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中正大學在115年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽大豐收。圖／中正大學提供
中正大學在115年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽大豐收。圖／中正大學提供

115年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽今天在花蓮七星潭登場，百餘位大專好手在全新的競賽場地競技，名將如雲的中正大學定向越野隊在名教練陳俊民領軍下，包辦大專公開男、女組團隊雙金及一般組團體銀牌，並在公開男、女個人賽奪得1金1銅，戰果輝煌。

近年來各大專院校校園內定向越野運動蓬勃發展，今年共有中正大學、國防大學、東華大學、台北醫學大學、台北商業大學、國立陽明交通大學、中山醫學大學、成功大學、聯合大學等校好手參賽，盛況空前。

在眾多好手包圍下，中正大學仍展現極強競爭力，大專公開女子組由蔡品珊領軍拿下金牌，國防大學梁宇琪居次，台北醫學大學林芸任排名第3。大專公開男子組是由東華大學好手謝品昇奪得金牌，陽明交通大學李典叡居次，中正大學名將賴賢鴻名列第3。另外，中正大學也拿下一般組團體亞軍。

中正大學教練陳俊民賽後表示，近年來大專院校定向越野好手輩出，不只中正大學藉由長期嚴格訓練培養選手，國防大學和東華大學也很厲害，給予極大威脅，中正大學是在公開組驚險勝出，一般組的國防大學及東華大學戰力也令人欽佩，在公開組與一般組都有很好表現，不容小覷，尤其，國防大學除梁宇琪獲公開女子組銀牌之外，也包辦一般組男、女個人賽金、銀、銅。

這項比賽同時也進行男、女菁英組、公開組與各年齡組賽事。彰化定向越野16歲小女將楊琳晏挑戰女子菁英組，擊敗姐姐們勇奪金牌，也是今天場上相當亮眼的選手。

中正大學

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