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匹克球／台中市長盃熱血開打 玖壹壹洋蔥、健志現身助陣

聯合報／ 即時報導
115年度台中市市長盃全國匹克球錦標賽吸引400位好手齊聚切磋。圖／台中市運動局提供
115年度台中市市長盃全國匹克球錦標賽吸引400位好手齊聚切磋。圖／台中市運動局提供

台中市新興運動匹克球熱度持續升溫。由台中市運動局攜手台中市匹克球協會及中華民國匹克球協會共同主辦的「115年度台中市市長盃全國匹克球錦標賽」，今天在台中市國際網球中心熱鬧登場，吸引全國約400名選手參賽，年齡橫跨10歲至65歲；知名樂團玖壹壹成員洋蔥與健志也驚喜現身開幕典禮，並由大會頒發聘書聘請洋蔥（陳皓宇）擔任中華民國匹克球協會副理事長，透過藝人影響力帶動全民關注，為賽事增添亮點。

運動局表示，市府近年積極推廣匹克球運動，除持續辦理全國性與國際賽事外，也已建置近40面專用或共用球場，並於今年首度將匹克球納入全市運動會項目，鼓勵更多市民參與。此次市長盃賽事以打造友善入門環境為目標，吸引學生族群及初中階球友參與，甚至有日籍選手跨海交流，展現匹克球簡單易學、老少咸宜的特色，進一步提升城市運動風氣。

運動局指出，匹克球融合羽球、網球與桌球特色，是兼具趣味與競技性的全民運動，期盼透過賽事提供選手切磋平台，同時吸引更多市民認識並投入參與。今天賽事亦同步於中華民國匹克球協會Facebook及動茲Sports YouTube頻道直播，讓民眾即時感受比賽熱血氛圍。

今日活動，立法院副院長江啟臣、立法委員黃健豪、市府運動局長游志祥、中華民國匹克球協會理事長楊哲明及榮譽理事長陳朝鍵、市議員暨台中市匹克球協會理事長吳瓊華、市議員暨北區體育會理事長陳文政、台中市國道四號網球協會理事長陳文彬、玖壹壹洋蔥及健志等人皆出席，立法委員楊瓊瓔、顏寬恒、市議員張廖乃綸、沈佑蓮、吳振嘉、陳政顯等人也派代表到場共襄盛舉。

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