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田徑／台灣「鏈球女王」余雅倩 奪新加坡公開賽女子鏈球金牌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
余雅倩展現教科書級別的穩定度與爆發力，不僅成功以66.89公尺奪下金牌，更是以6次試擲全部打破塵封12年的59.44公尺大會紀錄。圖／新竹縣府提供
余雅倩展現教科書級別的穩定度與爆發力，不僅成功以66.89公尺奪下金牌，更是以6次試擲全部打破塵封12年的59.44公尺大會紀錄。圖／新竹縣府提供

台灣「鏈球女王」余雅倩昨在2026年新加坡田徑公開賽女子鏈球決賽中展現教科書級別的穩定度與爆發力，不僅成功以66.89公尺奪下金牌，更是以6次試擲全部打破塵封12年的59.44公尺大會紀錄，寫下令人驚嘆的「紀錄粉碎秀」，新竹縣長楊文科在得知喜訊後，第一時間向余雅倩表達祝賀與慰問，大讚竹縣之光，與有榮焉。

縣府指出，本場賽事最令現場驚呼連連的，是余雅倩展現出極致的競技狀態。該項目的新加坡公開賽紀錄原本為59.44 公尺，且已塵封長達12年之久，然而余雅倩在決賽中的6次試擲成績分別為 66.70m、65.09m、63.20m、66.38m、66.89m 以及 63.18m，竟然每一擲都超越大會紀錄。最終以66.89公尺的佳績封后，且6次成績全部達名古屋亞運63公尺的參賽標準，證實其目前的競技狀態已穩居亞洲頂尖水準。

余雅倩賽後表示，這場比賽順利達成賽前設定的目標，現階段並未刻意針對單場賽事做調整，主要是希望透過上半年的密集參賽來「以賽代訓」，從中提升穩定性、自信心並習慣比賽節奏。

她說，待上半年賽季結束後，將重新投入體能儲備與技術磨練，全力備戰9月名古屋亞運。

楊文科表示，余雅倩身為新竹縣田徑專任運動教練，不僅是賽場上的戰將，更是推動新竹縣體育里程碑的重要力量。為讓選手能無後顧之憂地投入訓練，縣府將持續努力推動競技體育發展，除支持學校單項體育經費，也已逐步完成提高選手獎勵金及營養金等政策，落實對運動員的實質照顧。

楊文科 金牌 新加坡 余雅倩 田徑

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