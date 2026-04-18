聽新聞
0:00 / 0:00
LPGA／洛杉磯錦標賽次輪 錢珮芸、徐薇淩攜手晉級
LPGA洛杉磯錦標賽今天結束第2回合，台灣好手錢珮芸繳出71桿，以2天低於標準4桿的140桿並列第29名，與徐薇淩攜手挺進後2天的決賽。
美國職業女子高爾夫協會（LPGA），本週在洛杉磯重燃戰火，總獎金375萬美元（約新台幣1億1805萬元）的洛杉磯錦標賽，台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、程思嘉、以及侯羽桑等人參賽，只可惜前2回合結束，僅2人晉級。
首回合繳出69桿的錢珮芸，今天打來有點悶，全場18洞雖然都沒有失誤吞柏忌，但僅在第7洞抓下1個博蒂，其餘17洞全都打Par，桿數無法有效下降。
錢珮芸今天全場開球上球道率71.4%、標準桿上果嶺率83.3%，表現得都不差，只可惜全場用了33推。
同樣以並列第39名晉級的徐薇淩，今天抓4博蒂、吞1柏忌，繳出亮眼的69桿；這是徐薇淩今年的第7場比賽、第5場晉級，也終止過去連續2場比賽都遭淘汰的困境。
只可惜本季強勢復出的曾雅妮，以143桿、1桿之差沒能擠進晉級圈，另外侯羽桑、程思嘉分別繳出144、152桿，同樣都遭到淘汰。
前2回合結束，由連續2天都繳出65桿的韓國好手金世煐以130桿、1桿之差超前單獨位居領先。
LPGA錦標賽全名為「JM Eagle LA Championshippresented by Plastpro」，是於2023年由台塑創辦人王永慶之子、台商王文祥冠名贊助舉辦。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。