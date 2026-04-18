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LPGA／洛杉磯錦標賽次輪 錢珮芸、徐薇淩攜手晉級

中央社／ 台北18日電
錢珮芸。（圖／台新銀行提供）
錢珮芸。（圖／台新銀行提供）

LPGA洛杉磯錦標賽今天結束第2回合，台灣好手錢珮芸繳出71桿，以2天低於標準4桿的140桿並列第29名，與徐薇淩攜手挺進後2天的決賽。

美國職業女子高爾夫協會（LPGA），本週在洛杉磯重燃戰火，總獎金375萬美元（約新台幣1億1805萬元）的洛杉磯錦標賽，台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、程思嘉、以及侯羽桑等人參賽，只可惜前2回合結束，僅2人晉級。

首回合繳出69桿的錢珮芸，今天打來有點悶，全場18洞雖然都沒有失誤吞柏忌，但僅在第7洞抓下1個博蒂，其餘17洞全都打Par，桿數無法有效下降。

錢珮芸今天全場開球上球道率71.4%、標準桿上果嶺率83.3%，表現得都不差，只可惜全場用了33推。

同樣以並列第39名晉級的徐薇淩，今天抓4博蒂、吞1柏忌，繳出亮眼的69桿；這是徐薇淩今年的第7場比賽、第5場晉級，也終止過去連續2場比賽都遭淘汰的困境。

只可惜本季強勢復出的曾雅妮，以143桿、1桿之差沒能擠進晉級圈，另外侯羽桑、程思嘉分別繳出144、152桿，同樣都遭到淘汰。

前2回合結束，由連續2天都繳出65桿的韓國好手金世煐以130桿、1桿之差超前單獨位居領先。

LPGA錦標賽全名為「JM Eagle LA Championshippresented by Plastpro」，是於2023年由台塑創辦人王永慶之子、台商王文祥冠名贊助舉辦。

侯羽桑 曾雅妮 程思嘉

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