路跑／全長177公里、總升降達6047公尺 橘子岸到頂超級馬拉松鳴槍開跑

邁入第四年的「2026 橘子岸到頂超級馬拉松」今天於台南正式揭開序幕，這場由橘子關懷基金會推動的國際級超馬賽事，攜手農業部林業及自然保育署、台南市政府與嘉義縣政府共同推廣，以連通台江內海至玉山界碑的「山海圳國家綠道」為藍圖，打造全長177公里、總升降達6047公尺的極限賽事。

今年除延續177公里菁英組邀請制，也首度增設82公里挑戰組並開放公開報名，賽事於晚間7時鳴槍起跑，號召國內外跑者一同踏上這條從台南出發、橫跨嘉義、抵達玉山界碑的「台灣朝聖之路」。

「橘子岸到頂超級馬拉松」自2023年起舉辦測試賽即接軌國際標準，陸續完成世界田徑總會（WA）及國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）雙認證。賽道橫跨「山海圳國家級綠道」，自台江內海出發，沿嘉南大圳一路挺進玉山界碑，參賽選手需在24小時內，克服總長177公里、總升降達6047公尺的艱鉅挑戰，並面對超過20度的日夜溫差與多變地形，也被視為台灣最具難度的超馬賽事之一。

本屆邀請到46位國內外頂尖跑者參與挑戰，並迎來嶄新賽制。邀請制的「177 公里菁英組」頂尖戰力齊聚，由連續兩年挑戰的澳洲超馬好手高爾（Phil Gore）、首次參賽的日本選手兼松藍子 (Aiko Kanematsu)、田中秀和 (Tanaka Hidekazu) 、曽宮道 (Toru Somiya)，以及多次挑戰紀錄的李俊昌等國內指標跑者；亦首度增設公開報名的「82 公里挑戰組」號召台灣極限鐵人紀錄保持者吳承泰、新生代體能系藝人宋城希等優秀跑者跨出探索自我極限的第一步。

這條賽道不僅是體能與意志的雙重試煉，更是引導跑者探索「冒險」本質。橘子關懷基金會自2008年成立以來，長期推動年輕人的冒險教育，鼓勵大眾透過風險評估與計畫制定，勇敢地去「GoNext」實踐夢想，基金會董事蘇信泓表示，「冒險不是衝動，而是做足準備的實踐。」今年賽制特別增設不同距離的層次設計，初衷是希望讓更多人能從相對可承擔的挑戰開始，透過支持和行動同步實踐橘子集團「Dare to Challenge 戰自己」的企業核心精神。

這場橫跨177公里的極限挑戰，自2023年起獲得各單位鼎力支持，農業部林業及自然保育署、台南市政府體育局與嘉義縣文化觀光局等單位代表今日聯袂出席，與橘子關懷基金會協力推廣國際級賽事。「橘子岸到頂超級馬拉松」行經的山海圳國家綠道，沿途深入嘉義阿里山的鄒族傳統部落，為表達對土地文化的敬畏，開賽前特別邀請鄒族長老親臨現場舉行祈福儀式，向神靈祈求選手平安順利，也展現冒險精神與在地傳承的深度交融。隨著晚間7時正式開跑，這群冒險者將深入山海圳，在挑戰極限的同時，也為台灣極限運動接軌國際寫下新篇章。