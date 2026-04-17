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全中運／南市金城國中複合弓奪校史首金 「芋頭」林姿璇1金1銀不滿意

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林姿璇／吳柏玓為金城國中謝下首面全中運複合弓全中運金牌。圖／台南市體育局提供
林姿璇／吳柏玓為金城國中謝下首面全中運複合弓全中運金牌。圖／台南市體育局提供

「妳要不要裝一個輪子！」國三生卻僅有157公分、45公斤的袖珍型身材，因為拉不滿弓，被輔導轉到複合弓的台南市金城國中女將「芋頭」林姿璇，今年全中運成績大爆發，除了搭檔吳柏玓摘下隊史22年來首面複合弓金牌外，接著在複合弓國女個人再添1銀，雖然個人奪下1金、1銀佳績，但責任心強的林姿璇卻連續兩天淚灑賽場。

兩天全中運射箭賽事，讓林姿璇體會到如同洗三溫暖的心情，先在國女複合弓團體準備突破去年最佳銀牌戰績，但沒想到第1場就意外以0：6負於台北市北安國中；幸好林姿璇忍住失望的心情，在接著國中混雙賽事中搭檔吳柏玓，兩人一路連勝宜蘭南澳國中、台北市義學國中和台東東大體中後晉金牌戰。

林姿璇／吳柏玓在國中混雙金牌戰對上湖口國中王晶金／許晉維，兩人在四局中一路領先，最終以155：149成功摘金，為在2004年成立的金城國中射箭隊摘下有史以來的首面全中運復合弓金牌，兩人組合從今年總統盃、青年盃再加上全中運奪下連三站冠軍，幾乎無懈可擊的組合但在金城國中歡欣鼓舞時，只有林姿璇眼眶泛紅自責的說：「教練要我帶其他兩位學妹，但我沒能做到。」

提到林姿璇接觸到射箭的過程非常與眾不同，她說：「在小四時，有一天睡覺從床上摔下來，結果手臂骨折，因為骨頭有生長板，醫生要我多做手臂訓練，結果又剛好看到金城在辦射箭比賽，就跟著開始去練習射箭。」

接下來林姿璇在國一比完青年盃時又開始改練複合弓，她說：「本來在比賽前一周還練得好好的，但在比賽時弓卻拉不進來，當時教練問我，『要不要裝個輪子』？」從此，林姿璇就開始改練複合弓，沒想到卻讓身材袖珍的她重新開了一扇窗。

林姿璇在今年全中運複合弓成績一路領先，在排名賽中就射出全部最高的677分，她在國女個人賽部分，她也以一路領先之姿，連續打敗南投旭光國中、新北市義學國中、桃園市永豐高中和台北市北安國中後成功闖進金牌戰。

結果林姿璇在金牌戰中面對排名賽只落後她6分的東大體中江祤妃，最後一箭射出8分，最終以137：140落敗而屈居銀牌，讓林姿璇又再度淚灑賽場，金城國中也失去直追107年全中運締造反曲弓國男個人、高中混雙雙金的隊史最佳紀錄。

金城國中教練陳能陞很肯定林姿璇平時的訓練努力認真，他說：「很可惜，金牌戰還是受到了不少的壓力，成績也受到影響，137分的成績應該是她這幾天最差的表現，姿璇這次還有射到146分的高分，很可惜，如果正常發揮，金牌應該有很大的機會。」

林姿璇身材袖珍，拉不滿弓只能轉往複合弓卻收獲更多的成就。圖／台南市體育局提供
林姿璇身材袖珍，拉不滿弓只能轉往複合弓卻收獲更多的成就。圖／台南市體育局提供

全中運 金城國中

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