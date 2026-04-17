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花式滑輪／林宜學「運科滑輪」衝第一 王曉晞一圓國手夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林宜學結合專業與學能，是亞洲罕見的「運科滑輪」好手。圖／大會提供
林宜學結合專業與學能，是亞洲罕見的「運科滑輪」好手。圖／大會提供

2026台灣國際花式滑輪溜冰公開賽今天在新竹縣竹北國民運動中心舉行第5天賽程，今天進行個人花式項目的分齡預賽，2025年亞錦賽金牌林宜學短曲跳出68.45分高分，暫居分組第一，「名門之後」王曉晞則是抱病上場，期待長曲能有更佳表現。

今年賽事依舊齊聚台灣、澳洲、義大利、南韓、日本、印度、俄羅斯、烏克蘭及奈及利亞等9國、超過200名選手與會，舉辦時間為13日至19日，今天個人花式項目可是好戲連連，包括近年國際賽成績斐然地主好手洪筱晴、吳若瑄，以及男子組的林宜學接連登場，以優美舞姿征服每一位評審。

當中來自桃園市平興國中的王曉晞短曲繳出21.73分，個人花式自由型青少年組暫時排名第3，她認為表現還可以更好，「這次旋轉難度有提高，目標是超越全國運動會的51.21分，希望長曲可以把動作做得更流暢一點，至少拿到個七、八成的分數。」

今天「大燒聲」的王曉晞其實是抱病上場，她啞著喉嚨苦笑說：「前陣子感冒，本來快好了，但這幾天當工作人員幫忙播音，可能太累了就變這樣。」王曉晞的母親是知名國手王筱筑，曾在2010年廣州亞運為台灣奪下一面金牌，她表示雖然很幸運，但大家對她的期待也特別高，「沒有達到一定的成績會有壓力，但其實媽媽對我很好，教學不會很嚴厲，而且幾乎每天都要開車載我跟學生從桃園到台北練習，真的很辛苦。」

王曉晞的母親是亞運金牌國手王筱筑。圖／大會提供
王曉晞的母親是亞運金牌國手王筱筑。圖／大會提供

從小目標就是國手的王曉晞終於在去年圓夢，不僅入選南韓堤川亞錦賽，還跟同學李俊錡聯手拿下少年組雙人花式金牌，「第一次當國手當然很高興，而且有搭檔一起比賽比較不緊張，希望下屆再接再厲。」

林宜學今天出賽個人花式成年男子組短曲，留下68.45分高分，排名第一，來自清華大學的他是就讀動力機械械工程的高材生，今年還即將攻讀碩士班，而且他將「產學結合」，動用運動科學研究滑輪溜冰，在台灣甚至亞洲都相當罕見。

「我一直以來都很希望做到這件事，運動科學這幾年無論在籃球、棒球上面都很紅，但在滑輪上比較少，我算是比較早在做的。」林宜學越聊越帶勁，「我們可以用多視角、單視角的影片餵進電腦做分析或訓練，甚至生成一個更好的版本。」

這次挑戰TARSO，林宜學每周都會練習5、6天，另外加上重訓、舞蹈課，寒暑假還會到義大利移地訓練，他認為這場大賽不僅大家都很期待，也是亞洲選手難得的嘉年華，「歐美這樣的比賽很多，對我們來說就得把握每一次的機會，有比賽才能有成長。」

日本 俄羅斯 澳洲

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