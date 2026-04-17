快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

柔道／台灣女將袁姵君、廖宇蓉落敗部 亞錦賽爭銅失利

中央社／ 台北17日電
廖宇蓉（藍衣）。資料照
廖宇蓉（藍衣）。資料照

在中國舉行的亞洲柔道錦標賽，台灣女將袁姵君、廖宇蓉分頭出擊，可惜2人落入敗部後，還是在關鍵的銅牌戰吞敗，無緣替中華代表隊再添獎牌數。

亞洲柔道錦標賽首日，就由「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級鍍銀；今天的第2天賽事，袁姵君在女子63公斤級、廖宇蓉在女子70公斤級出賽。

袁姵君首輪對上中國的張雯，雙方鏖戰到加時第2分鐘，對手因為吞下第3次指導而落敗，由袁姵君晉級，只可惜接著在8強遇到上屆亞錦賽銅牌得主、韓國的金知秀，在鏖戰3分13秒時，遭對手以寢技固定而落敗。

落入敗部的袁姵君，首戰同樣和印度對手鏖戰到加時2分52秒時，對手又因吞下第3次指導而落敗；隨後袁姵君在關鍵的銅牌戰，面對上屆亞運銅牌得主、哈薩克好手庫尤洛娃（Esmigul Kuyulova），比賽僅進行1分06秒，就被對手取得「一本勝」，袁姵君也無緣獎牌。

至於曾在1年前拿下塔什干柔道大滿貫賽銅牌的廖宇蓉，今天首輪輪空，8強不敵蒙古選手落入敗部。

敗部首戰廖宇蓉靠著一次「有效」擊敗杭州亞運銀牌得主、中國的唐婧，順利取得爭取銅牌的機會。

只可惜廖宇蓉沒能趁勝追擊，在關鍵的敗部銅牌戰，在4分鐘正規時間結束後，雖取得一次「有效」，但對手烏茲別克的瑞索克柏蒂耶娃（Khurshida Razzokberdieva）獲得一次「半勝」，因此廖宇蓉同樣無緣獎牌，還吞下2人對戰2連敗。

楊勇緯 韓國

延伸閱讀

柔道／楊勇緯不敵巴林新星 連3年亞錦賽銀牌作收

拳擊／黃筱雯亞錦賽鍍銀 教練：名古屋亞運仍信心滿滿

竹縣之光！泰雅女孩郭怡萱亞錦賽勇奪拳擊銅牌

羽球／周天成輕取泰國新星 亞錦賽男單闖頭關

相關新聞

足球／選訓會議表決換帥僅4人參與 女足重整教練團將再度延宕

中華女足球員近期連署要求撤換總教練、重組教練團一事，中華足球協會今天召開線上選訓會議進行討論，在原有過半的6位委員參與的情況下，最終在討論到撤換總教練一事時僅剩下4名委員參與，導致不足法定會議人數，將於一周內重新召開實體會議，並要求總教練查克摩爾親自到場說明。

柔道／台灣女將袁姵君、廖宇蓉落敗部 亞錦賽爭銅失利

在中國舉行的亞洲柔道錦標賽，台灣女將袁姵君、廖宇蓉分頭出擊，可惜2人落入敗部後，還是在關鍵的銅牌戰吞敗，無緣替台灣代表隊...

全大運／115年中央大學全大運聖火抵達「國手搖籃」 116年北市大接棒

115年全國大專校院運動會（全大運）聖火傳遞活動於今天隆重抵達首都大學—台北市立大學天母校區體育館。在熱情的龍獅隊迎接與管樂隊的悠揚樂聲中，由北市大校長邱英浩率領北市大全體迎接聖火，聖火由中央大學校長蕭述三及聖火隊正式傳遞至北市大手中。這場儀式不僅象徵著賽事精神的延續，更正式預告116年全大運將由北市大承辦，回歸創始地的榮耀，展現「國手搖籃」傳承卓越、勇於挑戰的頂尖實力。

花蓮運動賽事獎金大幅調高 全運會最高30萬、全運會個人賽金牌獎10萬

花蓮是全台體育選手搖籃，培育出不少運動好手，為激勵選手並留住優秀人才，縣府修正辦法，大幅調高重要運動賽事個人項目獎金，其中全運會個人賽第一名由20萬元調高到30萬元，全中運個人第一名4萬元調為10萬元，送縣務會議通過後即可實施，本屆全中運花蓮已獲9金7銀3銅，個人賽前六名獲獎選手有望得到豐厚獎金。

LPGA／洛杉磯錦標賽首日 錢珮芸繳69桿台將最佳

LPGA洛杉磯錦標賽今天進行首回合，台灣好手錢珮芸抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿，暫時並列第40名，在5名台...

日本雙人滑冰傳奇宣布本賽季後退休! 璃來龍：我們不拆夥

在米蘭冬奧奪得金牌的日本花式滑冰界傳奇組合「璃來龍」、24歲的三浦璃來與33歲木原龍一，今晨（17日）透過社交平台宣布今年賽季結束後引退的震撼消息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。