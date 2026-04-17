柔道／台灣女將袁姵君、廖宇蓉落敗部 亞錦賽爭銅失利

在中國舉行的亞洲柔道錦標賽，台灣女將袁姵君、廖宇蓉分頭出擊，可惜2人落入敗部後，還是在關鍵的銅牌戰吞敗，無緣替中華代表隊再添獎牌數。

亞洲柔道錦標賽首日，就由「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級鍍銀；今天的第2天賽事，袁姵君在女子63公斤級、廖宇蓉在女子70公斤級出賽。

袁姵君首輪對上中國的張雯，雙方鏖戰到加時第2分鐘，對手因為吞下第3次指導而落敗，由袁姵君晉級，只可惜接著在8強遇到上屆亞錦賽銅牌得主、韓國的金知秀，在鏖戰3分13秒時，遭對手以寢技固定而落敗。

落入敗部的袁姵君，首戰同樣和印度對手鏖戰到加時2分52秒時，對手又因吞下第3次指導而落敗；隨後袁姵君在關鍵的銅牌戰，面對上屆亞運銅牌得主、哈薩克好手庫尤洛娃（Esmigul Kuyulova），比賽僅進行1分06秒，就被對手取得「一本勝」，袁姵君也無緣獎牌。

至於曾在1年前拿下塔什干柔道大滿貫賽銅牌的廖宇蓉，今天首輪輪空，8強不敵蒙古選手落入敗部。

敗部首戰廖宇蓉靠著一次「有效」擊敗杭州亞運銀牌得主、中國的唐婧，順利取得爭取銅牌的機會。

只可惜廖宇蓉沒能趁勝追擊，在關鍵的敗部銅牌戰，在4分鐘正規時間結束後，雖取得一次「有效」，但對手烏茲別克的瑞索克柏蒂耶娃（Khurshida Razzokberdieva）獲得一次「半勝」，因此廖宇蓉同樣無緣獎牌，還吞下2人對戰2連敗。