足球／選訓會議表決換帥僅4人參與 女足重整教練團將再度延宕

中華女足球員近期連署要求撤換總教練、重組教練團一事，中華足球協會今天召開線上選訓會議進行討論，在原有過半的6位委員參與的情況下，最終在討論到撤換總教練一事時僅剩下4名委員參與，導致不足法定會議人數，將於一周內重新召開實體會議，並要求總教練查克摩爾親自到場說明。

中華女足在日前亞洲盃與世界盃門票擦身而過後，共有18名選手連署控訴教練失能並提出3大訴求，其中包括重整教練團、制度透明化、正視球員心聲，而中華足協也隨即組成調查小組並提出9項改革政策，其中就包括立即撤換總教練和重組教練團。

不過在撤換總教練依照程序必須經過選訓委員會議表決的情況下，今天召開的線上選訓會議，11名委員中僅有6名委員參與相關議題討論，到了最重要的更換總教練一案時，卻僅剩下4名委員在線，導致不符合法定會議人數，並決議在一周內重新召開實體會議，要求泰國籍總教練查克摩爾親自到場說明後，再進行表決。

據了解，這次調查小組提出的9項改革中，其中最重要的撤換總教練與重組教練團一事，與足協理事長張璨看法一致，也希望能在20日前撤換總教練，30日之前由技術總監提名新任總教練並得符合AFC Pro資格，於5月全面改組教練團及建構全新國家女足隊，以不影響中華女足後續備戰亞運及世界盃洲際附加賽等賽事，不過在選訓會議無法如期進行表決的情況下，換帥一事也將繼續延宕。