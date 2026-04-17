全大運／115年中央大學全大運聖火抵達「國手搖籃」 116年北市大接棒

115年全國大專校院運動會（全大運）聖火傳遞活動於今天隆重抵達首都大學—台北市立大學天母校區體育館。在熱情的龍獅隊迎接與管樂隊的悠揚樂聲中，由北市大校長邱英浩率領北市大全體迎接聖火，聖火由中央大學校長蕭述三及聖火隊正式傳遞至北市大手中。這場儀式不僅象徵著賽事精神的延續，更正式預告116年全大運將由北市大承辦，回歸創始地的榮耀，展現「國手搖籃」傳承卓越、勇於挑戰的頂尖實力。

回顧全大運的歷史，第一屆賽事於民國59年（1970年）舉行，當時的主辦學校是北市大的前身－台北市立體育專科學校。歷經半個多世紀的演進，全大運已成為台灣大專運動最高殿堂。明年（116年）全大運由北市大承辦，不僅是賽事的舉辦，更是一場「榮耀回歸」的盛會。從創始之初的篳路藍縷，到如今發展為奧運國手的搖籃，北市大承辦著台灣運動發展的歷史厚度，將以全新的智慧運動科技，在116年以全新的智慧運動科技，重新書寫這一歷史悠久的盛會。

為了迎接象徵運動員最高榮譽的聖火，北市大組成實力強勁的聖火交接團隊，成員皆是在國際賽場與國內體壇有傑出表現的優秀運動員。本次交接儀式由知名羽球選手盧敬堯擔任領隊，並由北市大校長邱英浩親執主火。

參與聖火傳遞儀式的「夢幻陣容」包括：在各項國際羽球賽事表現亮眼，3月勇奪全英公開賽冠軍的「左手重砲」林俊易、游泳健將莊沐倫、射擊好手楊昆弼、角力名將姚來興、棒球新星吳冠勳；女子運動員則由協同空手道好手廖心妤、排球甜心廖苡任、跆拳道國手陳歆雅、柔道國手張又文以及守護運動員健康的防護隊代表項以蓁共同參與。這群星光熠熠的國手群不僅是北市大的驕傲，更是台灣參與國際競技體育的核心力量。此外，本次特別邀請台北市立體育學院校友會理事長黃文成帶領北市大田徑隊手持聖火繞跑，象徵著卓越技術與堅毅精神的代代傳承。

北市大在114年全大運中勇奪總錦標賽全國第一，鍛鍊出強大的競技實力，是運動科學與競技訓練的領航者，更是培育國家頂尖運動員的沃土。今天的聖火交接具有雙重意義：第一是115年與116年全大運主辦權的「跨屆傳承」，第二則是北市大頂尖國手群「卓越精神」的實踐。明年（116年），全大運將重回北市大舉辦，北市大擁有完善的場館設施與專業的賽事管理經驗，將以最高規格迎接來自全國的大專院校精英。北市大將承接115年國立中央大學的榮光，打造一場結合智慧城市與運動科學的體育盛事。未來，北市大將持續發揮「國手搖籃」的影響力，在116年的賽事中打造全台灣最高規格的體育盛會，讓世界看見台灣大專運動員的卓越實力。

聖火由中央大學校長蕭述三（右）傳遞給北市大校長邱英浩。圖／北市大提供