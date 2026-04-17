花蓮運動賽事獎金大幅調高 全運會最高30萬、全運會個人賽金牌獎10萬

花蓮是全台體育選手搖籃，培育出不少運動好手，為激勵選手並留住優秀人才，縣府修正辦法，大幅調高重要運動賽事個人項目獎金，其中全運會個人賽第一名由20萬元調高到30萬元，全中運個人第一名4萬元調為10萬元，送縣務會議通過後即可實施，本屆全中運花蓮已獲9金7銀3銅，個人賽前六名獲獎選手有望得到豐厚獎金。

縣府教育處表示，這次參考全國各縣市體育獎金發放標準，依賽事強度調升獎金核發標準。其中全國運動會、全中運或聯賽、全國各單項運動錦標賽、全民運、全國身心障礙國民運動會、全國原住民族運動會，個人賽獎金都大幅調升，達到全國前5的標準。

以獎金最高的全運會為例，原本個人前6名獎金依序為20萬元、8萬元、4萬元、2萬元、1萬元及5000元，辦法修正後，第一名調高為30萬元，2至6名依序為15萬、11萬元、6萬元、3萬元及1萬元。全中運個人前六名則是調整為10萬元、5萬元、3萬元、1萬2000元、8000元、4000元。

因應國際運動趨勢，此次同步檢討調整跆拳道及合球的最高層級賽事，新增龍舟、擊劍、角力、克拉術及衝浪等新興運動最高層級錦標賽認定，也增訂國際性賽事可專案核定獎勵額度、破紀錄獎金以總和成績計算等制度。

縣府教育處長翁書敏說，修正辦法已完成草案預告，縣務會議通過即可施行，也會送教育部和縣議會查照。依往年成績概算，今年度預估發放獎金達2700萬元，明年度大型運動賽事較多，可能發出6000多萬元。

教育處表示，新辦法回溯至4月15日起施行，正在嘉義縣舉行的本屆全中運也適用。全中運花蓮縣代表隊今天再獲2金3銀，整體累計9金7銀3銅。