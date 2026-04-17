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LPGA／洛杉磯錦標賽首日 錢珮芸繳69桿台將最佳
LPGA洛杉磯錦標賽今天進行首回合，台灣好手錢珮芸抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿，暫時並列第40名，在5名台將中表現最佳，落後領先者岩井千怜6桿。
休息了2週的美國職業女子高爾夫協會（LPGA），本週在洛杉磯重燃戰火，總獎金375萬美元（約新台幣1億1834萬元）的LPGA錦標賽，台灣共有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸、程思嘉、以及侯羽桑等人參賽。
其中曾雅妮以LPGA賽事冠軍身分獲得資格，而侯羽桑則獲得贊助商外卡參賽。
錢珮芸今天從球場的第10洞出發，一下場就抓博蒂入袋，雖然在第14洞吞下柏忌，但隨後第16、18洞陸續在抓博蒂，前9洞繳出精彩的34桿。
轉場後錢珮芸再抓2博蒂、吞1柏忌，為首回合劃下句點；今天她開球上球道率78.5%，標準桿上果嶺率77%表現的都算中規中矩，但因球場難度設定不高，144名參賽者中有87名球員繳出紅字。
台灣其他球員，侯羽桑繳出71桿並列第76名，徐薇淩繳出平標準的72桿排在第88名，至於曾雅妮、程思嘉分別繳出73、74桿。
LPGA錦標賽全名為「JM Eagle LA Championshippresented by Plastpro」，是於2023年由台塑創辦人王永慶之子、台商王文祥冠名贊助舉辦。
「JM Eagle」是全球最大塑膠管製造商，王文祥擔任總裁；Plastpro則是一家節能材料製造公司，王文祥妻子王范文華是創辦人。
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