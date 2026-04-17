快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／洛杉磯錦標賽首日 錢珮芸繳69桿台將最佳

中央社／ 台北17日電
台灣高爾夫球好手錢珮芸。（圖／台新銀行提供） 戴玉翔
台灣高爾夫球好手錢珮芸。（圖／台新銀行提供） 戴玉翔

LPGA洛杉磯錦標賽今天進行首回合，台灣好手錢珮芸抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿，暫時並列第40名，在5名台將中表現最佳，落後領先者岩井千怜6桿。

休息了2週的美國職業女子高爾夫協會（LPGA），本週在洛杉磯重燃戰火，總獎金375萬美元（約新台幣1億1834萬元）的LPGA錦標賽，台灣共有曾雅妮徐薇淩、錢珮芸、程思嘉、以及侯羽桑等人參賽。

其中曾雅妮以LPGA賽事冠軍身分獲得資格，而侯羽桑則獲得贊助商外卡參賽。

錢珮芸今天從球場的第10洞出發，一下場就抓博蒂入袋，雖然在第14洞吞下柏忌，但隨後第16、18洞陸續在抓博蒂，前9洞繳出精彩的34桿。

轉場後錢珮芸再抓2博蒂、吞1柏忌，為首回合劃下句點；今天她開球上球道率78.5%，標準桿上果嶺率77%表現的都算中規中矩，但因球場難度設定不高，144名參賽者中有87名球員繳出紅字。

台灣其他球員，侯羽桑繳出71桿並列第76名，徐薇淩繳出平標準的72桿排在第88名，至於曾雅妮、程思嘉分別繳出73、74桿。

LPGA錦標賽全名為「JM Eagle LA Championshippresented by Plastpro」，是於2023年由台塑創辦人王永慶之子、台商王文祥冠名贊助舉辦。

「JM Eagle」是全球最大塑膠管製造商，王文祥擔任總裁；Plastpro則是一家節能材料製造公司，王文祥妻子王范文華是創辦人。

徐薇淩 程思嘉 曾雅妮

延伸閱讀

LPGA／福特錦標賽首回合 錢珮芸飆65桿並列第6

LPGA／曾雅妮創建者盃並列42名 近8年第2筆美巡獎金入袋

田徑／陳玟溥新加坡公開賽100公尺摘金 差0.06秒達標亞運

羽球／周天成輕取泰國新星 亞錦賽男單闖頭關

相關新聞

日本雙人滑冰傳奇宣布本賽季後退休! 璃來龍：我們不拆夥

在米蘭冬奧奪得金牌的日本花式滑冰界傳奇組合「璃來龍」、24歲的三浦璃來與33歲木原龍一，今晨（17日）透過社交平台宣布今年賽季結束後引退的震撼消息。

LPGA／洛杉磯錦標賽首日 錢珮芸繳69桿台將最佳

LPGA洛杉磯錦標賽今天進行首回合，台灣好手錢珮芸抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿，暫時並列第40名，在5名台...

柔道／金牌戰不敵巴林選手 楊勇緯亞錦賽連3年銀牌作收

在中國大陸舉行的亞洲柔道錦標賽今天展開首日賽程，我國「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤級一路過關斬將，不過在金牌戰面對巴林選手波托拉斯奇（Ruslan Poltratskii），最終以半勝之差以銀牌作收，但也是楊勇緯繼去年11月大洋洲公開賽奪下金牌後，再度有獎牌進帳。

田徑／開季表現亮眼人氣再爆漲 張博雅緊張到未與許光漢互動

我國跨欄甜心張博雅今年開季表現亮眼，除了在室內賽打破全國紀錄外，在室外賽也有亮眼佳績，好表現也吸引了不少國外粉絲的關注，在今天出席活動時張博雅也先感謝國內外粉絲的支持，不過她也強調比賽時都將專注力放在自己身上，包括今天與「男神」許光漢同場剪綵，張博雅也因為緊張到不斷幫自己加油，而未與他有太多互動。

高球／國華啟動綠色高球場元年 攜中興大學柳婉郁教授揭淺山綠色奇蹟

北投國華高爾夫俱樂部宣佈啟動「綠色高球元年」，與中興大學合作進行碳盤查，顯示球場已達負碳排並展現多元生態，突破對高球場不環保的刻板印象。

運動品牌體驗店開幕 陳念琴、張博雅、許光漢見證全新運動文化據點

象徵創新與運動精神的Nike台北品牌體驗店，4月於國際地標台北101正式開幕，為共同見證這個全新都市運動基地地誕生，我國拳擊好手陳念琴、田徑跨欄甜心張博雅，以及藝人許光漢今天一同參與剪綵儀式，台北品牌體驗店也將成為激發靈感、感受都市運動活力的舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。