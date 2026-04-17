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日本雙人滑冰傳奇宣布本賽季後退休! 璃來龍：我們不拆夥
在米蘭冬奧奪得金牌的日本花式滑冰界傳奇組合「璃來龍」、24歲的三浦璃來與33歲木原龍一，今晨（17日）透過社交平台宣布今年賽季結束後引退的震撼消息。
在兩人聯名發表的公開信中談及引退的規畫，「未來也會兩人一起挑戰新的事物，讓日本的大家更加認識雙人滑冰的魅力。」表示不會解散搭檔，承諾今後仍會一起滑下去。
他們說，雖然競技生涯將畫下句點，但他們覺得已經全力以赴，沒有遺憾。至今的一切都是值得驕傲、珍貴的資產。
兩人於2019年組成搭檔，在2022-2023賽季國際滑冰聯盟舉辦的所有大賽皆囊括金牌。今年第二次挑戰冬季奧運，在首日短曲項目中因失誤僅排第五，但在長曲表現完美，演出採用此計分制以來，冬奧最大逆轉，奪得金牌。
「璃來龍」的互動為體育迷津津樂道，每次頒獎典禮，木原都會輕托三浦腰際，將她送上頒獎台，儀式結束準備下台時，三浦雙手張開，他又像把搭檔抱起「運送」離場，人稱「木原運送」。
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