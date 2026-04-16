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柔道／金牌戰不敵巴林選手 楊勇緯獲亞錦賽生涯第3面銀牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在中國大陸舉行的亞洲柔道錦標賽今天展開首日賽程，我國「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤級一路過關斬將，不過在金牌戰面對巴林選手波托拉斯奇（Ruslan Poltratskii），最終以半勝之差以銀牌作收，但也是楊勇緯繼去年11月大洋洲公開賽奪下金牌後，再度有獎牌進帳。

楊勇緯過去在亞錦賽曾拿下2銀、1銅，其中最近一面已是2022年在奴爾蘇丹拿下的銅牌，不過今年亞錦賽他再度一路過關斬將，在首輪輪空後，於16強賽遭遇印度選手辛格（Harsh Singh），並以2個有效分勝出，8強賽則是以一記大內割擊敗蒙古選手晉級到4強賽。

4強賽楊勇緯面對哈薩克選手達拉托夫（Sherzod Davlatov），儘管開賽先被對手取得有效分，但隨即以一記大內割將分數扳平，再以四方固收下一本勝，晉級到金牌戰。

不過金牌戰面對20歲的巴林選手波托拉斯奇，楊勇緯先被對手以一記小外掛摔出半勝，在最終無法成功取分下，以銀牌成績作收，但這也是楊勇緯本季首面獎牌，生涯第3面亞錦賽銀牌，接下來他也將於5月8日至10日轉戰哈薩克大滿貫賽。

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