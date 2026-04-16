田徑／開季表現亮眼人氣再爆漲 張博雅緊張到未與許光漢互動

我國跨欄甜心張博雅今年開季表現亮眼，除了在室內賽打破全國紀錄外，在室外賽也有亮眼佳績，好表現也吸引了不少國外粉絲的關注，在今天出席活動時張博雅也先感謝國內外粉絲的支持，不過她也強調比賽時都將專注力放在自己身上，包括今天與「男神」許光漢同場剪綵，張博雅也因為緊張到不斷幫自己加油，而未與他有太多互動。

張博雅今天與陳念琴、許光漢一同出席運動品牌Nike台北品牌體驗店剪綵活動，儘管在巴黎奧運後她的人氣就不斷飆漲，也多次受邀出席活動，但她透露今天出席剪綵活動依舊相當緊張，「要面對那麼多媒體記者，我還是有點小焦慮，我也一直幫自己打氣，希望不要太過緊張，注意力也都放在自己身上。」

張博雅透露，雖然過去曾觀賞過許光漢拍攝的《想見你》等作品，但今天卻緊張到沒有與他有太多互動，不過在與陳念琴談到許光漢親自設計的服飾時，兩人也有相當高的興趣，即使在不同領域發展，也期待能夠互相學習。

已經取得名古屋亞運參賽資格的張博雅，今年開季也再度打破自己所保持的女子室內60公尺跨欄全國紀錄，更成功站上室內世錦賽舞台，開季就展現火熱狀態，尤其3月在中國大陸陝西舉行的室內田徑大獎賽中與大陸好手夏思凝、劉景揚等同場競技摘金，更是吸引不少大陸媒體和粉絲的關注，也讓張博雅直呼感謝。

下周張博雅也將前往日本參加日本大學生運動會，並會返台參加全大運以及後續的新北國際田徑公開賽等賽事，為亞運會持續備戰，她說：「今年開季成績我自己算是蠻驚艷的，但老師（王國慧）覺得是在她預設之內，因為今年亞運如果想要跑進13秒內，或是站上頒獎台，這個成績必須是要維持的，也希望透過接下來兩場賽事刺激，再突破自己室外賽成績。」