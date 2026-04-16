快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／開季表現亮眼人氣再爆漲 張博雅緊張到未與許光漢互動

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
張博雅（左）與陳念琴（右）、許光漢今天一同出席剪綵儀式。記者劉肇育／攝影
張博雅（左）與陳念琴（右）、許光漢今天一同出席剪綵儀式。記者劉肇育／攝影

我國跨欄甜心張博雅今年開季表現亮眼，除了在室內賽打破全國紀錄外，在室外賽也有亮眼佳績，好表現也吸引了不少國外粉絲的關注，在今天出席活動時張博雅也先感謝國內外粉絲的支持，不過她也強調比賽時都將專注力放在自己身上，包括今天與「男神」許光漢同場剪綵，張博雅也因為緊張到不斷幫自己加油，而未與他有太多互動。

張博雅今天與陳念琴、許光漢一同出席運動品牌Nike台北品牌體驗店剪綵活動，儘管在巴黎奧運後她的人氣就不斷飆漲，也多次受邀出席活動，但她透露今天出席剪綵活動依舊相當緊張，「要面對那麼多媒體記者，我還是有點小焦慮，我也一直幫自己打氣，希望不要太過緊張，注意力也都放在自己身上。」

張博雅透露，雖然過去曾觀賞過許光漢拍攝的《想見你》等作品，但今天卻緊張到沒有與他有太多互動，不過在與陳念琴談到許光漢親自設計的服飾時，兩人也有相當高的興趣，即使在不同領域發展，也期待能夠互相學習。

已經取得名古屋亞運參賽資格的張博雅，今年開季也再度打破自己所保持的女子室內60公尺跨欄全國紀錄，更成功站上室內世錦賽舞台，開季就展現火熱狀態，尤其3月在中國大陸陝西舉行的室內田徑大獎賽中與大陸好手夏思凝、劉景揚等同場競技摘金，更是吸引不少大陸媒體和粉絲的關注，也讓張博雅直呼感謝。

下周張博雅也將前往日本參加日本大學生運動會，並會返台參加全大運以及後續的新北國際田徑公開賽等賽事，為亞運會持續備戰，她說：「今年開季成績我自己算是蠻驚艷的，但老師（王國慧）覺得是在她預設之內，因為今年亞運如果想要跑進13秒內，或是站上頒獎台，這個成績必須是要維持的，也希望透過接下來兩場賽事刺激，再突破自己室外賽成績。」

亞運 巴黎 田徑

延伸閱讀

運動品牌體驗店開幕 陳念琴、張博雅、許光漢見證全新運動文化據點

田徑／陳玟溥新加坡公開賽100公尺摘金 差0.06秒達標亞運

舉重／郭婞淳獲宏道基金會千萬獎金 放眼亞運先拿資格

林逸凡有望再當亞運滑板國手 盼複製12強冠軍精神

相關新聞

柔道／金牌戰不敵巴林選手 楊勇緯獲亞錦賽生涯第3面銀牌

在中國大陸舉行的亞洲柔道錦標賽今天展開首日賽程，我國「柔道男神」楊勇緯今天在男子60公斤級一路過關斬將，不過在金牌戰面對巴林選手波托拉斯奇（Ruslan Poltratskii），最終以半勝之差以銀牌作收，但也是楊勇緯繼去年11月大洋洲公開賽奪下金牌後，再度有獎牌進帳。

田徑／開季表現亮眼人氣再爆漲 張博雅緊張到未與許光漢互動

我國跨欄甜心張博雅今年開季表現亮眼，除了在室內賽打破全國紀錄外，在室外賽也有亮眼佳績，好表現也吸引了不少國外粉絲的關注，在今天出席活動時張博雅也先感謝國內外粉絲的支持，不過她也強調比賽時都將專注力放在自己身上，包括今天與「男神」許光漢同場剪綵，張博雅也因為緊張到不斷幫自己加油，而未與他有太多互動。

高球／國華啟動綠色高球場元年 攜中興大學柳婉郁教授揭淺山綠色奇蹟

北投國華高爾夫俱樂部宣佈啟動「綠色高球元年」，與中興大學合作進行碳盤查，顯示球場已達負碳排並展現多元生態，突破對高球場不環保的刻板印象。

運動品牌體驗店開幕 陳念琴、張博雅、許光漢見證全新運動文化據點

象徵創新與運動精神的Nike台北品牌體驗店，4月於國際地標台北101正式開幕，為共同見證這個全新都市運動基地地誕生，我國拳擊好手陳念琴、田徑跨欄甜心張博雅，以及藝人許光漢今天一同參與剪綵儀式，台北品牌體驗店也將成為激發靈感、感受都市運動活力的舞台。

世足賽／FIFA主席：伊朗篤定會參加今夏世足賽

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天證實，儘管目前中東戰爭未歇，伊朗「篤定」將參...

桃園運動卡特約場館僅14家 議員點名「公安門檻」是痛點

桃園市去年起推動「運動卡」計畫，鼓勵市民走進公民營運動場館，受益人數突破10萬人，但特約場館目前僅14家，遭民代質疑數量太少、民營場館加入誘因不足。體育局回應，許多場館不願開放非會員進入、加上公安門檻高，是擴充特約場館的主要阻力，將再檢討現行機制與補助模式，提升業者參與意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。