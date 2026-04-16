運動品牌體驗店開幕 陳念琴、張博雅、許光漢見證全新運動文化據點

象徵創新與運動精神的Nike台北品牌體驗店，4月於國際地標台北101正式開幕，為共同見證這個全新都市運動基地地誕生，我國拳擊好手陳念琴、田徑跨欄甜心張博雅，以及藝人許光漢今天一同參與剪綵儀式，台北品牌體驗店也將成為激發靈感、感受都市運動活力的舞台。

作為Nike在台灣的全新里程碑，Nike台北品牌體驗店巧妙融合運動性能與生活設計，結合在地獨有的都市文化氛圍，透過精心規劃的空間設計、專屬展示與在地化互動，打造兼具文化象徵與活力的運動據點，呈現真正屬於台灣的都市運動文化，店內也設有三大特色展示區，包括All Conditions Gear (ACG) 系列延續Nike在戶外運動領域的長期投入、Kobe Bryant系列向NBA傳奇球星布萊恩致敬，以及Nike Tennis系列。

此外，店內也獨家推出由藝人許光漢親自設計的Nike By HSU KUANG HAN系列及以台北101為核心意象設計的獨家購物袋，打造Nike台北品牌體驗店的專屬體驗。

在今天的剪綵儀式上，也特別邀請到許光漢與兩位品牌運動員拳擊陳念琴、田徑張博雅到場參與，其中張博雅表示，Nike台北品牌體驗店不單單只有販售產品，更能感受到品牌把運動、科技、文化都帶入整個店面，其中讓她最印象深刻的就是跑步訓練區以及足測機的體驗，讓民眾在買鞋時還能挑選所需的腳型與使用需求，找到適合自己的裝備。

為深化與在地連結，Nike台北品牌體驗店推出多款獨家商品，並規劃多項具識別性的店鋪活動。其中包含與藝術家「只是 ZISHI」合作推出以台北101為核心意象設計的Nike台北品牌體驗店獨家購物袋；全新Nike By You生活運動家系列以及Nike By You台北地名系列也正式上市，以在地日常生活為設計發想，與城市文化脈絡形成更完整的連結。