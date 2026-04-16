高球／國華啟動綠色高球場元年 攜中興大學柳婉郁教授揭淺山綠色奇蹟

高球場不只零碳排 生態多樣性更媲美自然棲息地

國際高球場生態專家Delphine Tseng曾佳品以專書記錄高球場自然之美

在世界地球日將至之際，北投國華高爾夫俱樂部攜手中興大學與曾參與萊德盃球場生態調查的國際專家，共同提出嶄新觀點，顛覆長期以來外界對高爾夫球場不環保的既定印象，並以科學實證指出，高爾夫球場亦可成為可被驗證的「永續解方」。此次與中興大學森林系研究團隊合作進行碳盤查與生物多樣性調查，結果顯示球場營運已達接近零碳排，同時展現可媲美自然棲地的生態成果，並與國際高爾夫球場永續標準接軌。國華亦同步宣告啟動「綠色高球元年（Green Golf Year One）」，邀請國際生態專家Delphine Tseng曾佳品合作出版球場生態專書，並攜手中華民國環境教育學會推動「生態攝影日」及生態共學行動，為台灣高球產業開啟與國際接軌的永續新典範。

ESG全面推動轉型 以科學實證翻轉高球場不環保印象

國華球場營運接近零碳排 生態多樣性更媲美自然棲息地。 國華高球俱樂部提供

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，國華的ESG行動不僅是環境友善的實踐，更是讓高球產業回到客觀標準下被公平檢視的重要機制。她進一步指出，國華的出發點並非強調自身成果，而是希望以實際行動為整體高爾夫產業發聲，逐步翻轉外界既有印象，將過往的負面標籤一一拆解，讓高球產業能在一致且客觀的評估基準下，被更準確地理解與評價。

此次國華攜手中興大學森林系柳婉郁教授團隊，讓永續成果得以量化與驗證。長期以來，國華在環境面導入環保養護及智能割草機器人，在維持場地品質的同時有效降低對環境的影響。根據中興大學團隊調查結果，球場孕育多達百餘種動植物，展現可媲美自然棲地的生態樣貌，並已達負碳排的營運狀態。未來亦將持續與中興大學團隊合作，依專業建議推動場域生態盤查與低碳治理，結合永續發展指標，逐步建立綠色管理框架，朝向碳中和與生態兼容的永續目標邁進。

在社會面上，何麗純表示，國華積極與國華文教基金會、Junior Program及環境教育持續深化公共參與，不僅與鄰近國小合作推動球場生態教育，四月開始攜手中華民國環境教育學會舉辦「生態攝影日」及共學行動，開放民眾走進場域，從觀察與紀錄中理解生態共存的價值，讓永續從理念轉化為更多人可以參與的日常。在治理面上，則導入系統化管理與國際標準思維，並透過與學術單位及國際專家的合作，持續朝向國際水準邁進。「我們不只是做永續，而是讓永續被看見、被理解，也被參與，」何麗純強調，國華期望從自身經驗出發，逐步翻轉大眾對高球場的既有想像，並為產業帶來更具體且可延續的轉型方向。

中興大學調查揭示國華球場負碳排！ 生態成果可比自然棲息地

國華球場營運接近零碳排 生態多樣性更媲美自然棲息地。 國華高球俱樂部提供

中興大學森林學系柳婉郁教授指出國華球場總面積為78.042公頃，其中樹木覆蓋面積達46.011公頃。依據ISO 14064-1國際標準進行溫室氣體盤查（不含建築物，僅計算球場場域），2024年溫室氣體排放量為74.685 tCO2e/yr，吸收量則達124.971 tCO2e/yr，整體呈現負碳排狀態，顯示國華球場為具備環境效益的綠色場域，並對減緩氣候變遷產生實質影響。從科學數據來看，國華球場不僅已達接近零碳排，其生物多樣性表現亦可與英國等國際永續高爾夫球場案例相互對比，顯示台灣球場在生態管理與永續實踐上，已具備與國際接軌的能力。

中興大學森林學系柳婉郁教授進一步分享，國華高爾夫球場位於淡水丘陵地帶，為少數結合草地、水池、次生林與林緣環境的場域。團隊歷時一年進行四季調查，共記錄126種物種，涵蓋哺乳類、鳥類、兩棲、爬行及昆蟲等多元生態。其中包含多項保育類與指標性物種，如III級保育類臺灣藍鵲，以及Ⅱ級保育類大冠鷲、魚鷹、領角鴞與黃嘴角鴞等猛禽；同時亦觀察到白鼻心、大赤鼯鼠等原生哺乳類，以及臺灣特有種五色鳥、臺灣竹雞等，整體呈現多樣化的淺山綠地樣貌。北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，研究結果顯示，國華球場是多種野生動植物的重要棲息與利用空間，其生物多樣性表現，已可與自然棲地相提並論。

接軌國際生態專書首度公開 國華攜萊德盃球場生態研究國際專家推動永續教育

國際生態專家 Delphine Tseng曾佳品、北投國華高爾夫俱樂部何麗純副董事長、國立中興大學森林學系柳婉郁教授（由左至右）。 國華高球俱樂部提供

今日亦首次公開國華球場與曾參與萊德盃球場生態研究的國際專家 Delphine Tseng曾佳品合作之《國華球場生態專書》手稿，作為「綠色高球元年」的啟動重要指標之一。Delphine 表示，本書以國華球場既有的生物多樣性調查為基礎，融合球場「羅漢」地景特色作為創作核心，透過插畫與觀察轉譯，將球場中的動植物與自然棲地關係轉化為更具藝術性且易於理解的內容。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，國華持續與國際經驗接軌，此次特別邀請曾參與 Ryder Cup萊德盃球場生態研究的國際專家Delphine合作，正是希望將國際專業觀點導入球場永續實踐之中。她指出，Ryder Cup萊德盃為全球最具指標性的高爾夫賽事之一，此次合作不僅是專書創作，更代表國華邁向國際的重要一步。

該專書未來將推出中、英文版本，不僅於台灣發表，也將作為台灣高爾夫球場走向國際的重要媒介；同時亦規劃延伸為繪本形式，讓更多孩子認識球場生態與自然環境，進一步將永續教育向下扎根。

生態攝影日啟動 國華以行動深化永續公共參與

北投國華高爾夫俱樂部 何麗純副董事長宣告啟動國華綠色高球元年Green Golf Year One記者會。 國華高球俱樂部提供

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，自四月起每月國華將不定期舉辦「生態攝影日」深化公共參與，攜手中華民國環境教育學會，在兼顧場域管理與生態保護的前提下，開放民眾走進球場進行觀察與紀錄，讓更多人親身理解球場與自然共存的樣貌。何麗純表示，這不僅是一場活動，更是一種溝通方式的轉變，讓永續從理念走向可被看見、被理解並實際參與的行動。

從科學實證到場域實踐，北投國華高爾夫俱樂部以具體行動重新定義高爾夫球場在永續中的角色與價值。隨著「綠色高球元年（Green Golf Year One）」正式啟動，國華也期望串聯更多產業夥伴共同參與，讓高爾夫成為推動環境共好與永續轉型的重要力量，持續與國際接軌，讓世界看見台灣在永續上的實踐與可能。