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世足賽／FIFA主席：伊朗篤定會參加今夏世足賽

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾受訪。 法新社
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾受訪。 法新社

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天證實，儘管目前中東戰爭未歇，伊朗「篤定」將參加今年美加墨聯合舉辦的2026年世界盃足球賽。

英凡提諾在美國財經新聞網CNBC主辦的一場經濟會議上說：「伊朗篤定會參賽。我們希望屆時局勢已恢復和平，如此將再好不過。」

談及伊朗隊6月在美國的賽事時，英凡提諾說：「伊朗必須來，他們代表自己的人民，且已取得資格，球員們也想比賽。」

法新社報導，儘管美國總統川普之前曾暗示伊朗球員在美國可能「不安全」，但英凡提諾稍早在3月出席土耳其舉行的一場伊朗對哥斯大黎加友誼賽時，就講過伊朗將如期參加今夏世足賽。

伊朗本屆世足被分在G組，3場預賽裡2場在洛杉磯，1場在西雅圖；賽會期間伊朗隊的住、訓則在亞利桑納州第2大城土桑（Tucson）。

伊朗能否參加由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的2026年世足賽，在2月28日美國與以色列對伊朗開戰後面臨不確定性。伊朗一度拋出可能「抵制」本屆賽事，之後又要求國際足總把他們的比賽場地從美國移到墨西哥，但遭國際足總拒絕。

雖然美國與伊朗在4月7日達成2週停火，但德黑蘭仍封控具戰略地位的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國自13日起也對往返伊朗港口的船隻實施封鎖。

英凡提諾今天說：「政治歸政治，體育歸體育。如果沒有人相信能搭起橋梁並加以維繫，那麼這工作就交由我們來做。」

2026年世界盃足球賽將於6月11日開打，也是參賽隊伍擴編為48隊的首屆世足賽會。

美國 以色列 川普

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