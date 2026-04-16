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桃園運動卡特約場館僅14家 議員點名「公安門檻」是痛點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市去年起推動「運動卡」計畫，鼓勵市民走進公民營運動場館，但特約場館目前僅14家，遭民代質疑數量太少。本報資料照片
桃園市去年起推動「運動卡」計畫，鼓勵市民走進公民營運動場館，但特約場館目前僅14家，遭民代質疑數量太少。本報資料照片

桃園市去年起推動「運動卡」計畫，鼓勵市民走進公民營運動場館，受益人數突破10萬人，但特約場館目前僅14家，遭民代質疑數量太少、民營場館加入誘因不足。體育局回應，許多場館不願開放非會員進入、加上公安門檻高，是擴充特約場館的主要阻力，將再檢討現行機制與補助模式，提升業者參與意願。

為推廣全民運動，桃園運動卡計畫提供23歲以上市民享有半價門票優惠，身心障礙者、65歲以上長者及原住民55歲以上享有門票全額減免。不過目前全市公民營運動設施合計有600多處，特約場館僅14家，市民選擇有限。

議員陳韋曄表示，運動卡已有超過10萬人受益，特約場館卻只有14家，數量明顯不足。議員魏筠也呼籲，體育局應盡快備妥各項優待措施，包括23歲以上市民半價優惠、身心障礙者、銀髮族和孕婦免費入場計畫，執行細節必須更明確。

議員余北辰指出，民間業者痛點在於公共安全門檻，建議民間場館加入市府計畫後，由市府補助改善公安設備以提升誘因，也能同步提升全民運動安全性。

體育局長許彥輝回應，特約場館較少主要有2個原因，一是部分會員制場館如World Gym不希望轉為開放式經營，但納入運動卡須開放給非會員使用，是民營業者加入的首要障礙；二是市府要求加入計畫的場館須符合公共安全與消防門檻，部分私人場館反映有一定困難。

許彥輝說，未來擴充策略將鼓勵業者開放部分空間或時段供一般民眾使用，並調整招商方式、放寬名額限制以吸引業者加入；目前已有封閉式場館表達開放意願，市府會在現有基礎上積極接觸民間廠商，力拚今年再增加特約場館數量，也會優化優惠方案，讓更多民眾養成規律運動習慣。

公安 桃園 運動

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