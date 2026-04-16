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網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。 歐新社
阿爾卡拉斯。 歐新社

剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），本周巴塞隆納公開賽若奪冠就能重登世界第一，但他贏完首輪後進行右手腕檢查，決定退出賽事，代表想搶回球王寶座還要再等等。

阿爾卡拉斯前一站蒙地卡羅名人賽和宿敵辛納（Jannik Sinner）決賽碰頭，辛納直落二奪冠，不但完成本季前3場名人賽冠軍通包成就，積分也以110分超車阿爾卡拉斯，重返世界第一。

本周辛納沒參加屬於ATP 500系列的巴塞隆納公開賽，世界排名第2的阿爾卡拉斯成為絕對焦點，但列頭號種子的「小蠻牛」首輪雖以6：4、6：2擊敗芬蘭對手維爾塔寧（Otto Virtanen），但比賽中喊了傷停治療右手腕，之後決定退出比賽，讓原本第二輪捷克對手馬哈奇（Tomas Machac）兵不血刃晉級8強。

今年澳網迎接生涯第7座大滿貫金盃的阿爾卡拉斯，今年法網將尋求連霸；阿爾卡拉斯下一站預定參加4月22日展開的馬德里名人賽，為5月24日點燃戰火的紅土大滿貫暖身。

阿爾卡拉斯 網球

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