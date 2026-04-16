田徑／陳玟溥新加坡公開賽100公尺摘金 差0.06秒達標亞運

台灣男子短跑好手陳玟溥今天在新加坡田徑公開賽的100公尺決賽，以10秒26打破大會紀錄摘下金牌，可惜僅差0.06秒就能達標名古屋亞運，而隊友賴柏翔則以10秒50奪銅。

尚未達標名古屋亞運的台灣短跑好手陳玟溥，這次參加新加坡田徑公開賽，在男子100公尺決賽繳出10秒26成績打破大會紀錄，而且率先衝線拿到金牌，只是仍與名古屋亞運參賽標準10秒20擦肩而過，而另名隊友賴柏翔以10秒50拿到銅牌，地主好手路易士（Marc Brian Louis）則進帳銀牌。

生涯首度帶隊出國比賽的教練劉立宇接受中央社採訪時表示，感謝中華民國田徑協會給予機會，並提到陳玟溥在3週前赴波蘭參加世界室內田徑錦標賽，經歷長時間的搭機後，回來一直在調整狀態，加上與這次新加坡田徑公開賽相隔太近，因此有預期愛徒表現可能不如預期。

然而，陳玟溥在決賽受到腎上腺素刺激，最後跑出不俗成績，而劉立宇認為，愛徒的身體還沒調整到巔峰狀態，不像去年全運會前段、後段加速很流暢，現在感覺腳很重，雖然有力量但頻率跑不出來。

名古屋亞運將在9月登場，而隨著田徑達標期限逐漸逼近，劉立宇對陳玟溥抱有信心，接下來將陸續征戰全大運、新北國際田徑公開賽，中間穿插1站日本比賽，目標在重新申辦成功的新北田徑賽達到巔峰，「還是有機會。」1150415