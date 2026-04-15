亞沙運／走出跳高失憶症 葉柏廷期待「驚喜」

兩年前在全大運飛過2公尺30橫桿，葉柏廷成為全國跳高男子紀錄保持人，但先是受傷，再出現「跳高失憶症」，今年比賽盼慢慢抓回感覺，期待本月22日在三亞舉辦的亞洲沙灘運動會能有新的刺激。

亞沙運是亞洲奧林匹克理事會下的國際綜合賽會，2008年首度舉辦，兩年一屆的賽事在2016年越南峴港後，歷經新冠肺炎疫情，直到今年才恢復舉行。中華代表團共派出71位選手，葉柏廷是跳高代表，20日將啟程前往三亞迎接沙灘田徑初體驗。

葉柏廷提到，沙地和一般田徑場的抓地力有明顯差異，像泥沙地就偏軟，但也還不知道三亞當地的狀況，落地後才能分曉，他樂觀說：「這樣才有驚喜。」

前年全大運打破原本向俊賢的全國紀錄，葉柏廷知名度瞬間提升，心理壓力增加又遇腳踝前距腓韌帶撕裂傷，去年5月底的亞錦賽2公尺05三跳都失敗，7月德國萊茵魯爾世大運也無緣決賽，10月全運會2公尺13公尺排在第4位，雖和獎牌擦身過，至少抓回感覺。

葉柏廷透露，有段時間心情很焦慮，「好還要更好，卻遇傷痛，不過也是很好的成長機會，要突破心魔，不想活在過去。」現在他會透過冥想，讓自己沈澱下來，盼能享受空中飛翔的暢快。