亞沙運／暌違10年舉辦 中華代表團71位選手出征三亞

亞洲沙灘運動會暌違10年終於重啟，第6屆亞沙運將於4月22日至30日在中國三亞市舉行，中華代表團共派出71位選手參加10種運動，今天運動部部長李洋為代表團授旗，並致贈20萬元加菜金，祝福選手健康、順利完賽。

中華代表團將參加公開水域游泳、3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、運動攀登、鐵人水陸兩項、沙灘排球及沙灘角力共10種運動，李洋點名公開水域游泳和運動攀登，期待選手傳回好消息；今天代表接受加菜金的就是長泳好手卓承齊。

我國代表隊賽程於4月23日展開，由鐵人水陸兩項、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球率先登場，各代表隊將自4月20日起陸續出發。

李洋致詞時特別提醒代表團選手，此行不管訓練或是比賽，有問題都可以反應，作為之後改進的參考，他解釋說：「希望運動部和奧會可以成為選手的後盾，每次組團來探討不足，一次一次精進，讓這些經驗成為後續提供運動員環境的重要指標。」

亞沙運是亞洲奧林匹克理事會下的國際綜合賽會，2008年首度舉辦，兩年一屆的賽事在2016年越南峴港後，歷經新冠肺炎疫情，直到今年才恢復舉行。中華代表團71位選手創下歷史新高，加上教練和行政團隊共有126人出征三亞。

「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮全體合影。圖／運動部提供