社區運動俱樂部說明會全台展開 近800單位搶進響應全民運動政策

在總統揭示「競技運動全民化」政策方向，以及運動部長李洋積極推動全民運動理念的政策脈絡下，運動部全民運動署啟動「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」，並於近期密集舉辦中央與地方說明會，成為各界關注焦點。隨著申請作業展開，說明會場場反應熱絡，凸顯基層對運動制度化發展的高度期待。

專案執行中心指出，自計畫公告以來短短半個月，已有近800所學校及民間組織完成線上登錄，參與踴躍。為協助申請單位掌握計畫重點，在全民運動署指導下，除辦理全國線上說明會外，亦攜手各縣市政府規劃區域場次，透過實務案例解析與申請流程說明，提供第一線最即時的政策指引與交流平台。

目前彰化縣、苗栗縣與新竹縣已率先辦理說明會，高雄市及宜蘭縣等地亦將陸續登場。計畫宣導採「說明＋諮詢」雙軌並行模式，除說明會中即時解說外，也建立線上諮詢管道，協助申請單位釐清疑義，提升整體行政效率與申請品質。以彰化縣為例，已有多個單位進入申請程序，顯示政策推動逐步發酵。

專案執行中心主持人陳添丁表示，本計畫以「社區為起點、校園為核心」為主軸，透過制度化設計串聯在地資源，鼓勵學校與民間組織合作，發展常態性運動課程、社區聯賽及跨域合作機制，逐步翻轉過去偏重短期活動的推廣模式，朝向長期經營與穩定運作邁進。

在補助機制方面，計畫涵蓋各級學校及立案民間組織，補助項目包括運動器材增購、社區課程及聯賽推動等。課程須達12週以上，並於課後或假日辦理，以強化全民參與；民間組織則須自籌至少五成經費，建立永續營運基礎。另針對大型社區聯賽，依規模提供最高百萬元補助，鼓勵跨區域交流，擴大運動參與動能。

專案執行中心表示，說明會不僅是政策宣導，更是中央與地方、學校與民間之間的重要溝通橋梁。隨著申請期限將於4月30日截止，後續參與件數可望持續攀升。未來也將持續配合全民運動署深化「校園、社區、民間」三方協作機制，讓運動真正融入日常生活，從基層扎根，逐步實現全民運動的政策願景。