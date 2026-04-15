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千萬獎勵金捐社福 李洋：基層體育交給運動部

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮15日下午在運動部舉行，運動部長李洋（圖）出席，會後接受媒體聯訪。中央社記
「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮15日下午在運動部舉行，運動部長李洋（圖）出席，會後接受媒體聯訪。中央社記

運動部「金牌部長」李洋前天宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的一千萬獎金全數捐出，並列出10個公益團體，消息一出正、反聲音都有，今天他出席三亞亞洲沙灘運動會授旗儀式時解釋捐款原因，並向大眾道歉。

李洋第一句就是特別感謝林鴻道，擔任中華奧會主席12年間「出錢也出力」，自己不管過去是運動員，或是現在擔任運動部部長，都希望制度上讓環境變得更好。

針對捐款給社福團體而非基層體育，李洋說：「基層體育這塊，希望中央部會、運動部、教育部和縣市政府一起合作，讓環境變得更好。這幾個社福團體都是我長期有在關注，希望用自己的影響力讓更多人看見，這幾天造成大家的不諒解，在這抱歉。」

李洋上周提到，上任7個月來，有發現協會有浮編的狀況，預算少支出約3億，今天他表示，確實有些協會經費上使用不是那麼完善，但也有不錯的協會，「希望給我們一點時間，輔導協會可以幫助環境變得更好。」

「撙節經費這點做了很多努力，有些不是那麼需要的地方，透過運動部的整併讓經費可以妥善運用。」李洋說。

運動 體育 林鴻道

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