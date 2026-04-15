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羽球／安賽龍退休 國際羽總：重新定義了偉大

聯合新聞網／ 綜合報導
丹麥球王安賽龍宣布退休。 美聯社
丹麥球王安賽龍宣布退休。 美聯社

丹麥前世界球王、羽球好手安賽龍(Viktor Axelsen)近年飽受傷勢所苦，今天他在個人社群發出震撼彈，將在32歲年紀結束選手生涯。對於安賽龍宣布退休國際羽總(BWF)發文感謝他生涯對於羽球付出和努力指出，「謝謝你，安賽龍，重新定義了偉大，一位真正的冠軍、一位真正激勵人心的英雄。」

安賽龍曾拿下2020年東京奧運與2024年巴黎奧運羽球男單金牌，也曾於2017、2022兩度奪下世錦賽金牌，加上2016年湯姆斯盃冠軍，生涯共榮獲五座世界冠軍頭銜，他在2017年首度成為男單世界球王，且自2021年起曾佔據世界排名第一寶座超過100週，自去年10月舉行的法國網球公開賽後一直沒有參加比賽。

安賽龍曾在世界羽總男子排名第一的時期共183周，是歷史上第三長的統治時間，僅次於馬來西亞的李宗偉(398 周)和中國的林丹(211 周)。

歐洲羽球協會也發文說，「我們衷心感謝你輝煌的職業生涯，並祝福你未來一切順利。感謝你為我們留下的美好回憶，感謝您用實際行動證明，只要擁有夢想和正確的方式，一切皆有可能，感謝你激勵著全世界的羽球運動。在過去的15年中，您用自己的經歷證明，即使外表、行為或思考方式與眾不同，也能成為世界頂尖高手，謝謝你這位傳奇人物！」

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