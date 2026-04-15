快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／兩屆奧運金牌 前球王安賽龍輸給腰傷宣布退役

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安賽龍今天宣布退休。 新華社
安賽龍今天宣布退休。 新華社

兩屆奧運羽球男單金牌、丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），今年還沒有任何出賽紀錄，今天無預警透過社群宣佈退役，為羽壇投入震撼彈。

32歲的安賽龍里約奧運奪下男單銅牌，東京奧運為丹麥打下金牌，兩年前巴黎奧運更完成衛冕，加上世錦賽2金在手，2021到23年更完成BWF年終賽3連霸，是羽壇指標球星。

勤練中文的安賽龍，今天在社群上宣佈退役，他先用英文發文，再發了一篇簡體中文版本，和球迷及球場告別。

「對我來說，今年是一個異常艱難的日子。」安賽龍表示，由於腰傷反復，已經無法再繼續維持高水準的競技和訓練，就算做了無數次治療，專家仍建議要再健康和職業競技間做取捨。

「接受這個現實對我來說無比艱難，但我的身體發出了最後信號，它已無法支撐我繼續征戰。」安賽龍也特別感謝所有醫生、專家以及個人教練團隊，幫助他尋找轉機付出的努力。

安賽龍也提到，從第一次拿起球拍的那天起，夢想就是成為世界第一，「為了這個目標，我每一天、每一次訓練，每一場比賽都傾盡所有。對我而言，羽毛球從來都不只是一份職業，它就是我的生命。為了這項運動，我已竭盡所能，無愧於心。」

安賽龍最後也一一感謝贊助商、家人和朋友，並點名父親、母親、妹妹、前伴侶和兩個女兒，最後再感謝球迷一路的支持，並承諾之後會換一種方式，繼續守望羽球。

英文 中文 金牌

延伸閱讀

評論／謝謝運動部長！寧把錢捐給社福團體做名聲 何不多照顧基層體育

不領一千萬獎金 李洋盼獎金捐慈善做公益

對體育持續瘋狂！林鴻道回溯發放東京、巴黎奧運超過5千萬奪牌獎金

體操／唐嘉鴻本季狀態佳 克羅埃西亞體操世界盃單槓摘金

相關新聞

羽球／兩屆奧運金牌 前球王安賽龍輸給腰傷宣布退役

兩屆奧運羽球男單金牌、丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），今年還沒有任何出賽紀錄，今天無預警透過社群宣佈退役，為羽壇投入震撼彈。

千萬獎勵金捐社福 李洋：基層體育交給運動部

運動部「金牌部長」李洋前天宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的一千萬獎金全數捐出，並列出10個公益團體，消息一出正、反聲音都有，今天他出席三亞亞洲沙灘運動會授旗儀式時解釋捐款原因，並向大眾道歉。

羽球／安賽龍退休 國際羽總：重新定義了偉大

丹麥羽球明星安賽龍因腰傷宣布結束32年選手生涯。他曾奪得兩屆奧運金牌和五座世界冠軍，並於社群中感謝支持者，稱「今天是異常艱難的日子」。

世足賽／尚未決定是否徵招內馬爾 巴西80歲總統：可以看C羅、梅西

34歲巴西足球巨星內馬爾（Neymar）是國家隊隊史進球王，但今年美加墨世足賽即將開踢，教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）尚未決定是否讓內馬爾入隊。

網球／義大利將辦草地賽 足球聖西羅球場是選項

不只舉辦ATP年終賽和台維斯盃，義大利2028年起還將舉辦草地賽事，作為溫布頓前的熱身賽，且可能在米蘭的聖西羅球場（San Siro stadium）舉行。

全大運／從對手變隊友 林暄芸、呂芯瑜首次搭檔雙人單槳艇賽就奪金

115年全國大專運動會划船賽事在日月潭月牙灣舉行，代表輔仁大學出賽公開男子組輕量級單人雙槳艇的林暐哲，儘管賽前狀況自認不理想，但他努力展現訓練成果，最終划出7分51秒65，順利完成二連霸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。