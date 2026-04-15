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世足賽／尚未決定是否徵招內馬爾 巴西80歲總統：可以看C羅、梅西

聯合新聞網／ 綜合報導
34歲巴西足球巨星內馬爾。 路透
34歲巴西足球巨星內馬爾。 路透

34歲巴西足球巨星內馬爾Neymar）是國家隊隊史進球王，但今年美加墨世足賽即將開踢，教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）尚未決定是否讓內馬爾入隊。

內馬爾近年因頻繁的膝蓋與腳踝傷勢，嚴重影響表現，2025年重返巴西俱樂部桑托斯隊。巴西隊最近一次友誼賽未徵召內馬爾，世足賽是否帶上內馬爾，最近成為巴西國內熱門話題。

教練安切洛蒂日前受訪時強調：「他（內馬爾）有能力恢復到100%，巴西足協和我都在評估，他還有2個月時間，證明自己有具備征戰世界盃的實力。」安切洛蒂強調，「我只會徵召身體狀態準備就緒的球員。」

巴西80歲總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也提出自己的看法，魯拉透露，安切洛蒂曾問他：「你覺得應該徵召內馬爾嗎？」

魯拉認為，「如果他的身體狀況沒問題，球技沒問題，我更想知道，他到底還想不想要這一切。如果他想就必須展現職業態度，可以看看羅納度（Cristiano Ronaldo），也可以看看梅西（Lionel Messi），他們到現在這個年紀，依然能為國家隊效力，他還不算太老。」

內馬爾 2026美加墨世足 Neymar 世足彩蛋

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