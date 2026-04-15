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網球／義大利將辦草地賽 足球聖西羅球場是選項

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
米蘭聖西羅球場。 美聯社
米蘭聖西羅球場。 美聯社

不只舉辦ATP年終賽和台維斯盃，義大利2028年起還將舉辦草地賽事，作為溫布頓前的熱身賽，且可能在米蘭的聖西羅球場（San Siro stadium）舉行。

義大利近年出了「世界球王」辛納（Jannik Sinner），協會動作也頻頻，義大利網球和板球聯合會主席比納吉（Angelo Binaghi）宣布，已經買下原本10月在布魯塞爾的ATP 250舉辦權，2028年開始將在6月轉移義大利，成為溫布頓前的草地熱身賽。

「還有時間來決定要在哪裡舉行，考量氣候因素，比賽可能在義大利北部進行。」比納吉還提到，馬德里公開賽是在西班牙聖地牙哥皇家馬德里球場伯納烏球場（Bernabeu stadium）內設置練習場，因此聖西羅球場也是新賽事的可能落腳處，「這一次，我們不是第一個這樣做的人。」

義大利2022到24年曾在加伊巴（Gaiba）舉辦WTA賽事，近年ATP年終賽都在杜林（Turin）舉行，台維斯盃決賽明年也將落腳義大利波隆那（Bologna）。

西班牙 馬德里 米蘭

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