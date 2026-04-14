聽新聞
0:00 / 0:00

全大運／從對手變隊友 林暄芸、呂芯瑜首次搭檔雙人單槳艇賽就奪金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪下公開女子組雙人單槳艇賽事金牌。圖／全大運提供
林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪下公開女子組雙人單槳艇賽事金牌。圖／全大運提供

115年全國大專運動會划船賽事在日月潭月牙灣舉行，代表輔仁大學出賽公開男子組輕量級單人雙槳艇的林暐哲，儘管賽前狀況自認不理想，但他努力展現訓練成果，最終划出7分51秒65，順利完成二連霸。

「跟上屆比起來，這次狀況比較不理想，但上場了就不想太多，把該做的做好。」林暐哲強調，平常練習時候，就會模擬許多比賽狀況，這次狀況較差，就盡力將訓練的內容拿出來去完成比賽，他說：「相信自己。」

目前就讀大學三年級的林暐哲，雖然順利完成二連霸，但拿下銀牌的暨南大學謝受洋，最終成績7分56秒59距離並不遠，林暐哲坦言，感受到後輩的威脅，但就是努力做好自己，盡全力去爭取佳績。

公開男子組雙人單槳艇賽事，代表暨南大學的黃翌綸與蕭祿運，划出7分15秒57，延續暨南大學在該項目的霸業。公開女子組雙人單槳艇賽事，則是由北市大的林暄芸與呂芯瑜以8分04秒06奪金。

林暄芸與呂芯瑜在去年全中運分別代表羅東高商與三民高中，在女子單人雙槳艇分居金、銀牌，原本是對手的兩人，一起升上北市大，接受教練的建議，不只持續參加單人雙槳賽事，還合作挑戰雙人單槳項目，兩人都是第一次挑戰單槳賽事，儘管訓練艱苦，但兩人彼此信任，也相信教練的課表，終於繳出精彩表現。

「去年全中運拿了金牌，今年升上大學希望能延續金牌成績。」林暄芸自信表示，一日兩戰雖然很累，但平常的努力訓練其實更累，她說：「感謝教練的鼓勵，相信隊友也相信教練的訓練菜單，賽前就相信我們可以拿下金牌。」

呂芯瑜本屆賽事選擇參加女子輕量級單人雙槳賽事，她表示其實賽前兩人一起配合不到10次，原本評估先專注在個人的兩面金牌，但她們認為既然選擇了挑戰單槳賽事，就不想放棄，她笑說：「成績比我們預期的好，感覺自己真的蠻強的。」

大一菜鳥就強勢出擊，為北市大帶回兩面金牌，林暄芸認為，好成績來自他們的企圖心強，彼此相信，她說：「金牌對我來說，證明我們訓練的成果，遇到低潮也沒有放棄，越努力，越有收穫。」

全中運 暨南大學 輔仁大學 籃球

延伸閱讀

舉重／郭婞淳獲宏道基金會千萬獎金 放眼亞運先拿資格

拚戰全中運也拚體育升級 屏東834人出賽、體育場館建設齊發

拳擊／吳詩儀無緣亞運 轉換心情當陪練幫隊友拚佳績

HBL／宜蘭高商女籃逆轉勝乙級聯賽奪冠 FB狂賀洗版「又美又飆」

相關新聞

全大運／從對手變隊友 林暄芸、呂芯瑜首次搭檔雙人單槳艇賽就奪金

115年全國大專運動會划船賽事在日月潭月牙灣舉行，代表輔仁大學出賽公開男子組輕量級單人雙槳艇的林暐哲，儘管賽前狀況自認不理想，但他努力展現訓練成果，最終划出7分51秒65，順利完成二連霸。

全民署推運動村里認證 讓規律運動成在地生活

運動部全民運動署今天舉行「115年運動村里認證」全台起跑記者會暨北區說明會，盼藉由政策說明，引領全台村里轉型為健康活力社...

網球／開心有辛納當焦點 阿爾卡拉斯笑：這周不會想念他

蒙地卡羅名人賽挑戰連霸失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將球王寶座讓給剛在決賽擊敗自己的義大利宿敵辛納（Jannik Sinner），但他完全不見落敗的頹喪，反而笑容滿面，還說樂見辛納當焦點人物，自己也因為這位優秀對手更加進步。

網球／不用出國就能拚積分！ATF青少年賽花蓮首開打14國選手參與

「愛花蓮風行盃—ATF HUALIEN 2026」今年首度結合「ATF亞洲14歲以下青少年錦標賽」，今（14）日在花蓮縣立網球場盛大開幕，吸引來自台灣、菲律賓、韓國、美國、新加坡、印度、中國、加拿大及香港等地選手參賽，賽事自4月14日至18日舉行，透過國際級競技舞台，讓花蓮在運動版圖上持續發光發熱。

全中運／自由車賽提前開賽 台北市西松高中奪下團體雙金

115年全國中等學校運動會昨天在台中市自由車場提前開賽，首日賽程台北市西松高中在高男組團隊競速金牌戰以1分3秒162力壓新竹縣仰德高中的1分4秒822奪得團隊競速金牌，隨後4公里團隊追逐賽中，面對強敵台中市立大甲高中，因對手發生摔車意外，戲劇性完成三連霸。

拳擊／帶傷奮戰！陳念琴亞錦賽奪金 高虹安親頒獎金讚「新竹之光」

2026年亞洲拳擊錦標賽日前落幕，新竹市國手陳念琴於女子65公斤級決賽以4比1擊敗對手勇奪金牌，展現世界級競技實力。新竹市長高虹安今頒發獎金嘉勉陳念琴及教練柯文明，肯定其為「新竹之光」，並期勉持續為國爭光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。