卡洛塔妮35週年進軍樂天球場 「媽媽ㄚ」旋律串聯世代記憶
一秒回童年又被萌翻！卡洛塔妮35週年活動日前於樂天桃園球場登場，結合樂天桃猿對戰中信兄弟賽事進行。賽前由卡洛塔妮吉祥物「卡洛塔妮小羊」擔任開球嘉賓揭開序幕，並由樂天女孩帶來「媽媽ㄚ舞」，熟悉旋律在球場響起，引發觀眾跟唱與互動，成為當晚最受矚目的場面之一。
從小喝到大的羊奶品牌卡洛塔妮，將經典廣告旋律「媽媽ㄚ」帶進球場。音樂前奏一響起，不少觀眾立即陷入回憶，在觀眾席跟著節奏哼唱、打拍，氣氛迅速升溫，讓球場呈現不同以往的歡樂互動畫面。
活動由卡洛塔妮吉祥物「卡洛塔妮小羊」率先登場，擔任開球嘉賓，為賽事揭開序幕。友華生技醫藥台灣食品營養事業總經理林志銘則率團代表品牌出席開球儀式，在全場觀眾歡呼聲中，共同見證卡洛塔妮35週年的重要里程碑。賽前，友華集團執行長蔡孟霖與樂天桃猿執行長暨領隊野原武人進行交流，展現雙方在品牌、運動與市場連結上的策略合作，也呼應企業深耕台灣市場的長期布局。
開場表演由樂天女孩帶來「媽媽ㄚ舞」，以節奏明快的舞蹈搭配經典旋律，帶動觀眾席互動。全場球迷隨著音樂揮手應和，形成熱鬧氛圍；卡洛塔妮小羊也與樂天桃猿吉祥物互動演出，逗趣動作引發現場笑聲不斷，成為親子族群關注焦點。
此次進軍樂天球場，卡洛塔妮不僅將品牌從家庭記憶延伸至大眾生活場域，更透過運動與情感連結，強化品牌於全齡營養市場的布局，讓不同世代消費者都能在生活中再次與品牌產生共鳴。
當日晚間賽事同樣精彩，中信兄弟與樂天桃猿比分一路拉鋸，最終由樂天桃猿在9局下攻下關鍵分數，以2比1拿下勝利。賽後MVP陳晨威在全場歡呼聲中登上頒獎台，獲贈準爸爸大禮「卡洛塔妮奶粉一年份」成為當晚另一焦點，也為活動增添溫馨話題。
卡洛塔妮深耕台灣35年，從嬰幼兒羊奶粉起步，持續拓展至全家庭營養市場，強調天然來源與好吸收優勢，致力成為陪伴家庭成長的重要品牌。
此次35週年將「媽媽ㄚ」旋律帶進樂天球場，不只是喚起集體回憶，更象徵品牌與新世代家庭重新建立連結的開始，持續將營養與陪伴帶進更多人的生活之中。
一起唱跳「媽媽丫」：https://www.karihome.com.tw/zh-TW/anniversary-campaign-video.php
更多卡洛塔妮35週年活動資訊：https://www.karihome.com.tw/zh-TW/anniversary-campaign.php
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