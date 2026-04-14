全民署推運動村里認證 讓規律運動成在地生活

運動部全民運動署今天舉行「115年運動村里認證」全台起跑記者會暨北區說明會，盼藉由政策說明，引領全台村里轉型為健康活力社區，養成全民參與規律運動習慣。

全民運動署副署長吳建遠在致詞時表示，去年首屆運動村里認證共有214個村里通過認證，希望今年有更多村里加入，舉辦多樣化全民運動活動及課程，讓運動成為在地生活一部分。

他指出，呼應總統「健康台灣」核心施政目標，期待運動村里認證成為連結中央與基層的橋梁，讓全民運動政策延伸至最基層村里社區，真正實現「運動生活化，全民動起來」願景。

全民運動署從之前的回饋調查中發現，獲得運動村里認證後，對村里致力推廣運動是種肯定及鼓勵，且更容易向村里民宣傳運動好處，吸引大家來參與運動課程與活動。

未來全民署透過持續舉辦運動村里認證，鼓勵在地村里將全齡運動深入社區基層，豐富運動社團的多元性與廣度，並連結地方協會、學校、在地企業等組織，形成運動網絡，進而擴大全民運動參與。

運動村里認證的審查標準，主要分為「村里體育運動現況」、「運動宣傳與推廣」、「社會資源連結」三大項；接下來全民署將於東區、中區、南區、離島澎湖等地舉辦申請說明會。