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網球／開心有辛納當焦點 阿爾卡拉斯笑：這周不會想念他

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。 法新社
阿爾卡拉斯。 法新社

蒙地卡羅名人賽挑戰連霸失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將球王寶座讓給剛在決賽擊敗自己的義大利宿敵辛納（Jannik Sinner），但他完全不見落敗的頹喪，反而笑容滿面，還說樂見辛納當焦點人物，自己也因為這位優秀對手更加進步。

網壇「三巨頭」時代過後，辛納和阿爾卡拉斯成為新一代「絕代雙驕」，兩人已包辦近9座大滿貫金盃。今年第一次碰頭就是蒙地卡羅名人賽決賽，辛納以7：6（7：5）、6：3擊敗衛冕軍阿爾卡拉斯，今年前3場名人賽都包辦金盃，世界排名積分也以110分差距「超車」，重回球王寶座。

阿爾卡拉斯本周在ATP500等級的巴塞隆納公開賽列頭號種子，若能奪冠就成搶回球王寶座。辛納並沒參加本站賽事，阿爾卡拉斯還開玩笑說：「我這星期不會想念他。」他坦言奪冠就能重回球王，和辛納也一直在角逐世界第一頭銜，或許會增加額外動力，不過雙方專注力都是放在持續提升自己，「我們都很清楚訓練要加入什麼，尤其經過前一天的失利，這才是主要目標，結果和分數都是額外動力。」

22歲的「小蠻牛」還說，辛納讓自己成為更好球員，「他讓我明白自己的弱點，每次訓練和比賽需要加強什麼，所以我試著每天都更進步。」他還大器說，開心看到辛納成為焦點、締造各式成就。

巴塞隆納 西班牙 義大利

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