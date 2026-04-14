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網球／不用出國就能拚積分！ATF青少年賽花蓮首開打14國選手參與

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「愛花蓮風行盃—ATF HUALIEN 2026」今年首度結合「ATF亞洲14歲以下青少年錦標賽」，今天在花蓮縣立網球場盛大開幕，吸引國際選手參賽。圖／花蓮市公所提供
「愛花蓮風行盃—ATF HUALIEN 2026」今年首度結合「ATF亞洲14歲以下青少年錦標賽」，今天在花蓮縣立網球場盛大開幕，吸引國際選手參賽。圖／花蓮市公所提供

「愛花蓮風行盃—ATF HUALIEN 2026」今年首度結合「ATF亞洲14歲以下青少年錦標賽」，今（14）日在花蓮縣立網球場盛大開幕，吸引來自台灣、菲律賓、韓國美國新加坡、印度、中國、加拿大及香港等地選手參賽，賽事自4月14日至18日舉行，透過國際級競技舞台，讓花蓮在運動版圖上持續發光發熱。

花蓮市長魏嘉彥表示，愛花蓮風行盃不僅推廣網球運動，更是行銷花蓮運動觀光的重要平台，今年更進一步結合ATF國際賽事，讓花蓮與世界接軌，意義重大，期盼透過國際賽事，讓更多年輕選手從花蓮出發，站上亞洲甚至世界舞台，同時也帶動在地觀光與產業發展。

魏嘉彥指出，現場除國內選手外，還有多國青少年好手同場競技，不僅展現運動交流的熱絡氛圍，更由於網球是一項深受歡迎的運動，透過賽事舉辦，可以提升地方運動風氣，也讓更多人看見花蓮的美好環境與賽事能量，市公所未來將持續支持各項體育活動，打造「運動觀光、慢活城市」的城市品牌。

高雄市網球推廣協會理事長鄭光佑表示，今年風行盃與往年不同，去年以國內推廣型賽事為主，今年首度引進ATF國際青少年賽事，參賽對象為14歲以下各國選手，競賽強度與層級皆提升，且成績可計入國際積分，對選手而言是相當珍貴的歷練機會。

來自台北的家長曹邦全分享，孩子平時多參與國內賽事，這次得知ATF亞洲青少年賽在花蓮舉辦，特別報名參加，不僅省去出國比賽的成本，更能與各國選手交流切磋，對球技與視野都有很大幫助。

本次賽事分為14歲以下男女組，並設有紅球組（8歲以下）、橘球組（9歲以下）、綠點球組（10歲以下）、U12組及多項UTR分級單打與雙打組別，提供不同年齡與實力層級選手參與。

美國 韓國 新加坡

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