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全中運／自由車賽提前開賽 台北市西松高中奪下團體雙金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市西松高中在高男組團隊競速、4公里團隊追逐賽拿下雙金。圖／台北市政府體育局提供
台北市西松高中在高男組團隊競速、4公里團隊追逐賽拿下雙金。圖／台北市政府體育局提供

115年全國中等學校運動會昨天在台中市自由車場提前開賽，首日賽程台北市西松高中在高男組團隊競速金牌戰以1分3秒162力壓新竹縣仰德高中的1分4秒822奪得團隊競速金牌，隨後4公里團隊追逐賽中，面對強敵台中市立大甲高中，因對手發生摔車意外，戲劇性完成三連霸。

上午進行的高男組4公里團隊追逐賽資格賽，由周昀霆／林子皓／林柏鈞／劉昊哲組隊出賽，繳出4分23秒725的成績晉級決賽，下午決賽改由林子皓／吳昊謙／林柏鈞／劉昊哲應戰，再度對決勁敵台中市立大甲高中。

比賽進行至第二圈時，大甲高中因擦撞發生摔車意外，賽況出現關鍵轉折，西松高中教練黃智盈表示，「相信大家都不願意看到這樣的結局收尾。下午的陣風比較大，換上刀輪確實是一個風險。」此外，他表示近年在國家隊跟外籍教練合作上的一些概念也導入基層選手的訓練上，捨棄過去追求訓練總負荷量而是用更精簡方式提升訓練品質並且著重在恢復與減量期的精準計算。

台北市缺乏標準場地的限制之下，西松高中能持續維持競爭優勢也仰賴長期的科學化訓練支援。執行教練梁騏富談到，去年11月導入周期化肌力訓練課表，並從最大攝氧量檢測結果掌握選手身體狀態與訓練成效，作為訓練調整的重要依據。另外，賽事期間台北市政府體育局與台北市立大學運科團隊進駐能量補給站與冷水浴等恢復措施，幫助選手在炎熱且密集賽程中維持競技表現，都是幕後不可或缺的重要支撐。

全中運 金牌 台中市 籃球

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