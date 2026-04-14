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全中運／高雄市海青工商報名出包 一選手失格教育局將追責

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市日前舉行全中運授旗出發儀式。 高雄市教育局提供
高雄市日前舉行全中運授旗出發儀式。 高雄市教育局提供

全國中等學校運動會本周六開幕，高雄市海青工商傳出報名作業爭議，一名田徑隊好手已完成選手報名，校方在進入系統辦理異動過程中，疑似發生操作烏龍，導致該名選手被「登出」，失去參賽資格。教育局調查，校方未完成系統送出步驟致報名疏漏，已責請檢討改善並追究責任。

全中運開賽在即，傳出海青工商田徑隊選手直到領取參賽隊服，翻閱大會秩序冊時，才發現自己名字不在名單上，出現「衣服發了，沒有報到名」的窘境。

該名田徑好手是高一生，實力本有奪牌希望，上周發現失去參賽資格後，他表示不氣餒，明年會再報名參賽。

這起疏失涉及報名系統操作與行政流程銜接，原先已完成報名的名單在辦理異動時出現變動，導致選手最終未列入正式參賽名冊。

由於全中運為高中職體育競賽重要指標，選手參賽成績常作為升學評量參考，這次報名出包是否影響學生後續升學與競賽權益，引發關注。

對於學校報名作業行政疏失，教育局表示，4月9日接獲該校漏報田徑隊學生名單，初步調查發現校方在第二次修正報名作業後，未完成系統送出步驟所致。

全中運即將開幕，報名疏漏問題無法補救，教育局第一時間即派員調查，釐清疏失原因，並同步要求學校妥善說明及關懷學生，確保學生權益受到重視。

教育局已督導學校向學生及家長審慎說明，並應取得學生與家長諒解，另責請學校就本案進行全面檢討，包含釐清問題、追究責任及提出具體改善措施，一周內提出檢討報告。

教育局強調將依學校檢討結果，依法啟動行政懲處程序，以避免類似情事再次發生，維護學生參賽權益及行政作業的嚴謹性。

全中運 高雄市 教育局

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