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AI化身「看不見的教練團」 助攻高雄選手從苦練走向精準訓練

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供
高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供

過去選手訓練多仰賴教練經驗與現場觀察，如今AI運動科學崛起，讓每一次動作、每一分體能消耗，都被轉化為可分析的數據，高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。

運發局長侯尊堯指出，AI導入讓訓練不再只是反覆練習，而是透過數據掌握身體狀態與極限，幫助選手在關鍵時刻做出最佳調整，在實際操作上，透過穿戴式裝置與AI分析系統，教練團隊可即時掌握選手心率、肌肉負荷、疲勞程度及動作細節，依據數據快速修正訓練內容。

侯尊堯以自身經驗為例，透過數據監測與教練指導，成功突破跑步瓶頸，完成半程馬拉松，AI不只改變頂尖選手，也正在重塑人與運動的關係。

這套新模式透過AI與穿戴式裝置，教練團能即時掌握選手的生理數據、疲勞狀態與動作表現，訓練策略不再靠經驗「猜」，而是用數據「算」，讓效率與成效同步拉升。

正修科大生活創意學院長顏克典形容，這套系統等於為每位選手配置一套即時監控系統，讓訓練決策更精準，也降低過度訓練與運動傷害風險。

他表示，AI帶來的改變反映在成績上，一名高雄舉重選手在導入運動科學後，短短數月內重返全國前三，並維持穩定表現；高雄市女子手球隊透過數據分析，成功奪回全運會金牌，當訓練從經驗導向轉為數據導向，選手表現的提升速度與穩定性都明顯提高。

更重要的是，AI讓訓練突破時間與空間限制，對選手來說等同於多了一個「看不見的教練團」，從人盯人到數據盯人，正在悄悄改變運動員的養成。

AI的影響也向下延伸至基層培育，普門中學一名棒球投手，透過體能數據分析發現核心肌群不足，經針對性訓練後，不僅反應能力大幅提升，最終入選U18國家代表隊，數據呈現運動員狀態，也讓進步變得可複製。

校長龔瑞璋說，科技已不只停留在訓練場，後端運動科學團隊可透過即時影像分析，遠端判讀選手動作、提供戰術建議，再即時回傳場邊教練與選手，形成一套高效支援系統。

高雄在全國運動會曾締造三連霸紀錄，隨世代交替與各縣市積極投入資源，競技壓力明顯倍增，為強化選手實力，期望透過AI全面提升選手訓練品質和表現。

高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供
高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供

高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供
高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供

高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供
高市運發局攜手正修科技大學導入以科技為核心的訓練模式，讓運動員從苦練走向精準訓練。圖／正修科技大學提供

教練 高雄 正修科技大學

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