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鐵人三項潛藏風險 醫曝「2症狀」成水中致命危機

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
為預防海泳時被水母螫傷，醫護鐵人創辦人陳彥良使用防護膏將自己塗得像國劇大白臉，親自示範最佳的物理防護。圖／翻攝畫面
為預防海泳時被水母螫傷，醫護鐵人創辦人陳彥良使用防護膏將自己塗得像國劇大白臉，親自示範最佳的物理防護。圖／翻攝畫面

鐵人三項極限運動熱潮延燒，但仍潛藏風險。醫護鐵人共同創辦人、胸腔內科醫師洪緯欣指出，開放水域游泳階段若嗆入高鹽分海水，易誘發急性氣喘與俗稱狗吠式的喉痙攣，嚴重恐在水中引發致命危機；進入單車與路跑後，高溫曝曬可能導致熱傷害與腸胃道缺血，出現嘔吐、暈厥休克。

洪緯欣表示，以今年澎湖226公里超級鐵人賽為例，吸引大批選手挑戰體能極限，其中3.8公里海泳對不少選手是最大關卡，面對海浪與海流易產生恐懼，一旦嗆水，加上緊張導致過度換氣，會刺激氣管收縮，引發急性氣喘發作，不只胸悶、呼吸急促，還可能咳出像狗吠或海豹聲的喘鳴，若在深水區發作，恐慌將大幅提高溺水風險。

他建議，賽前應進行氣喘篩檢，若有久咳、夜間咳嗽或運動易喘等症狀，應先就醫評估並規律治療；下水前需充分暖身，讓身體適應水溫，並練習穩定呼吸節奏，比賽中若出現不適，應立即改採蛙式或仰漂，必要時舉手求援，切勿勉強前進。

通過游泳後，選手仍須面對180公里自行車與全馬考驗。洪緯欣指出，澎湖高溫與強風易引發熱衰竭，身體為散熱將血液優先供應皮膚與肌肉，導致腸胃道缺血，消化功能停擺，此時若一次大量補水或吞食高糖能量膠，容易堆積胃中，引發劇烈嘔吐，更可能是中暑前兆。

他提醒，補給應採少量多次原則，每15至20分鐘補水，並選擇等滲透壓飲料；補充能量膠須搭配清水，進入補給站時可利用冷水降溫，特別是頸部、腋下與鼠蹊部等大血管位置，幫助降低核心體溫，出現腹脹、反胃或頭暈，應立即降速停下休息。

醫護鐵人創辦人陳彥良也說，強風環境下使用空力把會降低操控穩定度，尤其跨海大橋側風明顯，若再出現頭暈極易摔車，建議在強風或身體不適時握回平把，確保安全。

此外，澎湖海域常見水母螫傷恐引發嚴重過敏反應，穿著全身防護衣物，並使用防水母產品降低風險，若呼吸困難或全身不適，應立即求救，上岸後須以海水沖洗傷口，避免以淡水處理造成症狀惡化。

醫護團隊強調，鐵人三項是對體能與意志的極限考驗，選手應做好醫療評估與裝備準備，隨時留意身體警訊，安全完賽，才是真正的鐵人精神。

許多選手會在單車上加裝空力把以增加車速，但醫護鐵人提醒，若在過彎或發生熱傷害頭暈時，趴在空力把上容易造成車身不穩，須特別小心操控。圖／翻攝畫面
許多選手會在單車上加裝空力把以增加車速，但醫護鐵人提醒，若在過彎或發生熱傷害頭暈時，趴在空力把上容易造成車身不穩，須特別小心操控。圖／翻攝畫面

醫護鐵人全程支援澎湖鐵人三項賽事，右為醫護鐵人共同創辦人洪緯欣醫師，左為醫護鐵人創辦人陳彥良。圖／翻攝畫面
醫護鐵人全程支援澎湖鐵人三項賽事，右為醫護鐵人共同創辦人洪緯欣醫師，左為醫護鐵人創辦人陳彥良。圖／翻攝畫面

澎湖鐵人三項賽道極具挑戰，選手總共須來回騎乘陣風強勁的澎湖跨海大橋共六次。圖／翻攝畫面
澎湖鐵人三項賽道極具挑戰，選手總共須來回騎乘陣風強勁的澎湖跨海大橋共六次。圖／翻攝畫面

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