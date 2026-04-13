快訊

美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

見一面超難！梁朝偉現身信義區引暴動 來台首夜加班「體力驚人」

聽新聞
0:00 / 0:00

林逸凡有望再當亞運滑板國手 盼複製12強冠軍精神

中央社／ 台北13日電
林逸凡。中華奧會提供(資料照) 陳宛晶
林逸凡。中華奧會提供(資料照) 陳宛晶

年僅13歲的滑板新星林逸凡在亞錦賽公園式女子組決賽以第4名作收，有望再當亞運國手，爸爸林建男期望女兒複製台灣隊在世界12強棒球賽奪冠的精神，一圓亞運奪牌夢。

3年前以11歲之姿前進杭州亞運的林逸凡，這次在亞洲滑板錦標賽繳出不俗成績，雖然無緣登上頒獎台，不過以82.19分取得第4名佳績，有望在今年名古屋亞運再度成為國手，甚至完成亞運奪牌夢想

林逸凡的爸爸林建男接受中央社採訪時透露，其實女兒賽後流下懊惱的淚水，畢竟在有機會完美收尾情況下，卻意外發生失誤，導致無緣登上頒獎台，「我當然覺得表現已經很好，有跑到預設招式跟目標，不過她還是有比較懊惱一點，賽後也試著安慰她。」

林建男分享，近幾年林逸凡都跟著日本教練笹岡拳道學習，從一開始的線上教學，到後來甚至親自飛到日本，幫助她在道具上有一些想法，而且更懂得運用比賽場地的地形，做出不同招式，「她對這個教練很信任，我們也很認可訓練方向，就讓逸凡持續過去訓練。」

林逸凡有望代表台灣再次挑戰亞運舞台，林建男表示，只要穿上國家隊戰袍，首要目標絕對是奪牌，女兒近幾年成長很多，甚至與滑板強國日本的差距縮小，期望她發揮台灣隊在世界12強棒球賽奪冠的精神，完成不可能的任務，「這次我們稍微飲恨，搞不好會促使她更積極。」

夢想 台灣隊 中央社

延伸閱讀

滑板新星葉子陽個性超E 盼代表台灣征戰奧運

舉重／郭婞淳獲宏道基金會千萬獎金 放眼亞運先拿資格

跆拳道／羅嘉翎擺脫傷勢低潮 想再拚名古屋亞運

拳擊／吳詩儀無緣亞運 轉換心情當陪練幫隊友拚佳績

相關新聞

評論／謝謝運動部長！寧把錢捐給社福團體做名聲 何不多照顧基層體育

運動部長李洋建議將奪牌選手的獎金捐給社福團體，引發廣泛關注。《宏道基金會》則將資源投入基層體育，助力更多選手發展，增強國家體育競爭力。

林逸凡有望再當亞運滑板國手 盼複製12強冠軍精神

年僅13歲的滑板新星林逸凡在亞錦賽公園式女子組決賽以第4名作收，有望再當亞運國手，爸爸林建男期望女兒複製台灣隊在世界12...

滑板新星葉子陽個性超E 盼代表台灣征戰奧運

年僅11歲的滑板新星葉子陽，在亞錦賽街式少男組摘下銀牌，同時是台灣滑板史上首面正式錦標賽獎牌，葉爸爸笑說兒子是性格活潑的...

舉重／郭婞淳獲宏道基金會千萬獎金 放眼亞運先拿資格

「舉重女神」郭婞淳今天獲頒宏道基金會的東京奧運金牌獎金1000萬元，她表示，現階段先全力準備6月6日的國內亞運決選，希望...

田徑／台灣公開賽起死回生 城市冠名改新北國際賽

原本宣布停辦的2026年台灣田徑公開賽「起死回生」，中華田徑協會今天宣布，台灣田徑公開賽重新申辦成功，並正式定名「2026新北國際田徑公開賽」，6月6日和7日將在新北市板橋體育場迎接台灣年度田徑盛會。

不領一千萬獎金 李洋盼獎金捐慈善做公益

巴黎奧運完成羽球男雙連霸的李洋，去年9月成為運動部首任部長，以不同身分為體育付出的他今天更宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的一千萬元獎金全數捐出，並列出幾個公益團體，讓留言區一片讚聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。