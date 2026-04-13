林逸凡有望再當亞運滑板國手 盼複製12強冠軍精神

年僅13歲的滑板新星林逸凡在亞錦賽公園式女子組決賽以第4名作收，有望再當亞運國手，爸爸林建男期望女兒複製台灣隊在世界12強棒球賽奪冠的精神，一圓亞運奪牌夢。

3年前以11歲之姿前進杭州亞運的林逸凡，這次在亞洲滑板錦標賽繳出不俗成績，雖然無緣登上頒獎台，不過以82.19分取得第4名佳績，有望在今年名古屋亞運再度成為國手，甚至完成亞運奪牌夢想。

林逸凡的爸爸林建男接受中央社採訪時透露，其實女兒賽後流下懊惱的淚水，畢竟在有機會完美收尾情況下，卻意外發生失誤，導致無緣登上頒獎台，「我當然覺得表現已經很好，有跑到預設招式跟目標，不過她還是有比較懊惱一點，賽後也試著安慰她。」

林建男分享，近幾年林逸凡都跟著日本教練笹岡拳道學習，從一開始的線上教學，到後來甚至親自飛到日本，幫助她在道具上有一些想法，而且更懂得運用比賽場地的地形，做出不同招式，「她對這個教練很信任，我們也很認可訓練方向，就讓逸凡持續過去訓練。」

林逸凡有望代表台灣再次挑戰亞運舞台，林建男表示，只要穿上國家隊戰袍，首要目標絕對是奪牌，女兒近幾年成長很多，甚至與滑板強國日本的差距縮小，期望她發揮台灣隊在世界12強棒球賽奪冠的精神，完成不可能的任務，「這次我們稍微飲恨，搞不好會促使她更積極。」