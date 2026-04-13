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舉重／郭婞淳獲宏道基金會千萬獎金 放眼亞運先拿資格

中央社／ 台北13日電
宏道基金會13日上午在台北舉行記者會頒發東京奧運、巴黎奧運奪牌選手獎金，舉重好手郭婞淳（圖）代表與會運動員上台致詞，並感謝基金會長期的支持與鼓勵。中央社
宏道基金會13日上午在台北舉行記者會頒發東京奧運、巴黎奧運奪牌選手獎金，舉重好手郭婞淳（圖）代表與會運動員上台致詞，並感謝基金會長期的支持與鼓勵。中央社

「舉重女神」郭婞淳今天獲頒宏道基金會的東京奧運金牌獎金1000萬元，她表示，現階段先全力準備6月6日的國內亞運決選，希望能先取得資格。

郭婞淳在東京奧運以懸殊優勢拿下金牌，今天獲頒宏道基金會頒發的新台幣1000萬元獎金，她也回贈宏道基金會董事長林鴻道一面自己手作的大金牌。

郭婞淳在接受中央社記者訪問時表示，很感謝有企業願意支持選手，「讓我們有更多資源持續訓練，挑戰自我顛峰。」

郭婞淳表示，因為現在身上的傷勢起起伏伏，所以還是把專注度都先放到6月6日的國內亞運決選，希望可以有好成績拿到資格。

由於名古屋亞運女子舉重將依照國際舉重總會從今年8月1日實施的新量級，女子劃分8個量級，但沒有以往郭婞淳主要參加的58、59公斤級，對她來說只能選擇57或61公斤級，這又是另一個挑戰。

談到獲得宏道基金會的獎金挹注，郭婞淳坦言用途還沒想好，回饋基層也是選項之一。

郭婞淳表示，過去這段時間，會跟著基金會走訪台東各地基層學校，看到小朋友的反應都很興奮、正向，也重新感受到運動的熱情，「每次走進學校的歡呼聲，我都覺得自己好像偶像明星。」

郭婞淳坦言，她也會被這樣的熱情感染，「尤其在我訓練遇到低潮或者問題時，都可以暫時跳脫出來，重新找回動力。」

這陣子郭婞淳參加過職棒球員周思齊、職籃明星林志傑的退休儀式，讓她深受感動，直言偶爾也會想到若自己退休時，會是怎樣的狀況。

郭婞淳說：「這幾次在退休儀式上，看到粉絲對運動員的加油鼓勵標語，就會覺得專項運動員可以帶給大家這麼多動力真的很棒，不過現階段我還沒想到退休的事，先專注名古屋亞運。」

新台幣 中央社 林鴻道

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