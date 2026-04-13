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田徑／台灣公開賽起死回生 城市冠名改新北國際賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

原本宣布停辦的2026年台灣田徑公開賽「起死回生」，中華田徑協會今天宣布，台灣田徑公開賽重新申辦成功，並正式定名「2026新北國際田徑公開賽」，6月6日和7日將在新北市板橋體育場迎接台灣年度田徑盛會。

台灣田徑公開賽已獲得世界田徑總會（World Athletics）升格「洲際巡迴賽銀標籤（Continental Tour Silver）」認證，但因預算在立法院卡關，田協上周官網宣布賽事停辦，引起關注。

由於台灣田徑公開賽是台灣最具指標的國際賽事，過往有許多奧運等級好手參賽，也是今年達標名古屋亞運最後機會，運動部得知後積極協助，讓賽事出現轉圜。田徑協會今天宣布，在運動部鼎力支持下，台灣田徑公開賽恢復舉辦，且為了進一步強化賽事的在地認同感，並參考世界田徑大獎賽（World Athletics Tour）以城市命名的國際慣例，本屆賽事重新申辦後正式定名為「2026新北國際田徑公開賽」。

田協表示，此舉除了彰顯新北市對田徑賽事的支持，更希望透過「城市冠名」結合在地特色觀光，將運動賽事打造成為新北市最閃亮的國際名片，讓各國選手在競賽之餘，深度體驗臺灣城市的熱情與魅力。

 作為本屆名古屋亞運前哨站，本次賽事定於6月6日和7日在新北市板橋體育場點燃戰火。國內多位指標性名將包括短跑好手陳玟溥、「最速男」楊俊瀚及男子三級跳遠李允辰等都將參賽，與來自世界各國的頂尖運動員同場較勁，力求在臺灣主場田徑迷的助威下，衝擊亞運參賽標準。

立法院 運動部 田徑

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