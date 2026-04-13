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不領一千萬獎金 李洋盼獎金捐慈善做公益
巴黎奧運完成羽球男雙連霸的李洋，去年9月成為運動部首任部長，以不同身分為體育付出的他今天更宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的一千萬元獎金全數捐出，並列出幾個公益團體，讓留言區一片讚聲。
宏道基金會今天頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎勵金，金牌可獲得一千萬元獎勵金，和李洋一起打下2面金牌的王齊麟也出席領取一千萬獎金。
成為「金牌部長」的李洋，透過社群宣布不會領取這一千萬，建議林鴻道直接回饋社會，捐給公益團體，還先「做功課」列出9個慈善單位，除了罕病、流浪動物，也包括障礙運動和公益運動協會等。
李洋臉書全文：
當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。
現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。
以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現：
財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。
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