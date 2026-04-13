評論／謝謝運動部長！寧把錢捐給社福團體做名聲 何不多照顧基層體育

前中華奧會主席林鴻道，於今天舉行儀式頒獎儀式，回溯發放東京奧運與巴黎奧運奪牌選手千萬獎金，展現對台灣運動員長期支持與肯定。其中羽球男雙金牌李洋與王齊麟，由於贏得東京及巴黎奧運兩面金牌，兩人合計可獲得2000萬元，其中運動部李洋部長馬上在臉書上宣布，「現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。」並羅列一些知名的社福單位，其舉動令國人讚揚；不過，身為運動部長，其實更應在意的是基層體育發展，若將獎金回饋給更多正在努力，卻缺少經費的基層體育選手，其用意是否更為良善。

企業界宏國集團副董事長林鴻道，卸任中華奧會主席後，轉任國訓中心董事長，繼續在運動界服務。他決定兌現他在奧會主席在任時的承諾，提供給選手獎金，來激勵選手全力贏得獎牌，也就是在政府提供國光獎金，奧運金牌2000 萬元(月領 12.5 萬元)，銀牌700 萬元(月領 3.8 萬元)、銅牌500 萬元(月領 2.4 萬元)之外，林鴻道主席再加碼金牌1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。其中東京奧運獲2金、4銀、6銅，巴黎奧運獲2金5銅，以項目來計算而非個人來計算合計總金額為5900萬。

李洋部長將獲得這筆錦上添花獎金的心意，不僅感謝林鴻道前主席，也決定捐出來給社福團體，他臉書說道，「以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現。」接著是他建議指定的社福團體，其中雖有中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會，但基層運動選手同樣也需要更多經費的支援。

李洋回饋的善舉絕對值得肯定，其實這筆獎金歸他所有，他個人如何應用，是他個人的事務，外界無法干涉，但做為部長特別將捐出獎金給社福團體拿來做為宣傳，是否有其必要性？林鴻道的想法，是想把這筆錢完全用在運用在體育發展上，所以才成立宏道基金會，除了用於獎勵得獎選手，也更投入基層體育發展，下鄉把經費給一些欠缺運動資源的選手及學校，這樣才能為國家未來培養更多優秀的選手。

日前發生台灣國際田徑公開賽因經費不足，後來決定停辦，引發一些議論，後來運動部迫於壓力為了滅火，才重新決定復辦；事實上，升格運動部之後，資源經費應該更多於之前教育部體育署時代，特別李洋以選手身分成為部長，給選手的期待是，能有更多的經費，更多的資源，尤其基層運動投資是一項不一定能看到回報的投資；制度把關雖然重要，但省下納稅人的錢，希望是移給基層運動更多的經費，這樣才是真正符合運動人對部長的期待。