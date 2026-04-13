跆拳道／羅嘉翎擺脫傷勢低潮 想再拚名古屋亞運

台灣跆拳道女將羅嘉翎擺脫傷勢，暌違多年再登國際賽頒獎台，回首低潮那段日子，她透露一直與「不確定」共存，如今恢復狀況不錯，羅嘉翎期望再拚名古屋亞運。

被譽為「國民女友」的羅嘉翎在東京奧運摘下銅牌後一夕成名，然而近年飽受左腳疲勞性骨折影響，只能帶傷征戰。在傷勢反覆情況下，羅嘉翎去年接受醫療團隊建議進行手術，期盼徹底擺脫傷痛困擾，並在日前拿到比利時公開賽銀牌，暌違多年再度踏上國際賽頒獎台。

羅嘉翎今天出席活動接受中央社採訪時表示，奪牌當下內心很感動，因為自己也想不起來上次國際賽奪牌是什麼時候，並感謝教練劉聰達、還有醫師不斷給予自己支持，「真的隔了好長一段時間。」

回首低潮的那段日子，羅嘉翎透露必須一直與「不確定」對抗，每天就是重複復健、訓練，難免擔憂能否再有好的表現，或是真正重返賽場，甚至在整個培訓隊出國比賽情況下，偌大的訓練場僅剩自己團隊獨自留守，「可能燈只開一小角，然後其他人都出去了。」

自評狀態都在預期內，羅嘉翎提到，在比利時公開賽擊敗中國名將駱宗詩信心大增，接下來將備戰全國大專院校運動會，將積極準備名古屋亞運選拔賽，「希望可以順利去亞運。」

宏道基金會今天頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎勵金，羅嘉翎靠著東京奧運銅牌進帳新台幣100萬元，她表示很感謝宏道基金會董事長林鴻道不斷給予運動員支持，甚至受傷期間還得到林鴻道的心靈雞湯鼓勵，因此特別送林鴻道跆拳道踢靶，「以前都是寫卡片，這次想送點不一樣的。」