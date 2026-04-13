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拳擊／吳詩儀無緣亞運 轉換心情當陪練幫隊友拚佳績

中央社／ 台北13日電
台灣女子拳擊4金釵之一的吳詩儀（右）13日出席宏道基金會頒獎典禮，儘管無緣2026年亞運，但仍會幫助隊友拚佳績。中央社
台灣女子拳擊4金釵之一的吳詩儀（右）13日出席宏道基金會頒獎典禮，儘管無緣2026年亞運，但仍會幫助隊友拚佳績。中央社

台灣女子拳擊4金釵之一的吳詩儀，由於選拔賽不敵林郁婷，今年將無緣參加名古屋亞運；她表示，心情調適了一段時間，「後來覺得就算當陪練，也可以幫助其他人拿到好成績也不錯。」

吳詩儀今天出席宏道基金會奧運獎金頒獎典禮，她拿下巴黎奧運銅牌，獲頒100萬元獎金。

中華民國拳擊協會在3月舉辦的亞錦賽及亞運選拔賽，由於今年名古屋亞運取消了女子57公斤級，因此林郁婷、吳詩儀共同角逐60公斤級，最終由林郁婷勝出。

林郁婷也獲得世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）允許，參加了今年在蒙古的亞錦賽並且獲得銅牌，意味著她接著參加9月的亞運應該不成問題。

身為台灣女子拳擊4金釵，還是巴黎奧運銅牌得主，吳詩儀頓時失去亞運舞台，確實花了點時間調適心情。

「一開始當然很失落，情緒也都跟著起起伏伏的，不過在教練和念琴學姐開導下，自己也慢慢走出來，至少未來的狀態是明朗的，我也比較好安排剩餘的賽事。」

吳詩儀告訴中央社記者，就算亞運不能下場比賽，「但跟著過去當陪練員也不錯，除了能兼顧自己的訓練外，也可以讓念琴、郁婷有夠強度的訓練對象，希望可以幫助她們獲得好成績。」

教練柯文明說道，雖然詩儀不能參加亞運，但還有很多WB的比賽可以打，算一算比賽也是很多，「選手就是這樣，遇到問題就得去克服，當然大家都會很期待亞運，只是我們換個身分參與而已。」

柯文明透露，明天就將帶著吳詩儀前往巴西參加WB盃拳擊賽，這也是吳詩儀今年賽季首戰，她笑說：「等不及要上擂臺和對手較量了。」

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