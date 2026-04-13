對體育持續瘋狂！林鴻道回溯發放東京、巴黎奧運5千萬奪牌獎金
長期奉獻台灣體壇的中華奧會榮譽主席林鴻道，雖於2025年底正式卸下長達12年的主席重任，但他期盼台灣成為體育強國的瘋狂熱忱不僅未減，反而要將其轉化為更長遠的制度化力量。林鴻道今（13）日宣布，將自掏腰包回溯發放2020東京奧運與2024巴黎奧運的選手奪牌獎金：每一奪牌「項目」金牌加碼1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。同時，他也正式公告基金會自2026年起的全新贊助藍圖。
林鴻道表示，他積極推動「宏道運動發展基金會」，旨在匯聚社會各界力量，打造優質的體育環境。透過導入運動科學輔助，全面優化教練與選手的訓練機制，進而提升國家的整體競技實力。
回顧2016年里約奧運，為響應時任教育部體育署長何卓飛「期盼企業界多鼓勵奧運選手」的呼籲，林鴻道公開承諾將私人加碼，提供每一奪金項目1000萬元獎金，並全額贊助所有參賽選手升等商務艙。此舉隨即引發熱烈迴響，彰化銀行董事長張明道與總經理施建安也立刻跟進，針對銀牌與銅牌選手分別加碼200萬與100萬元獎金，一時傳為體壇佳話。
近期，林鴻道在放眼未來體育發展的同時，也重新檢視過去12年服務體壇的歷程，反思是否有未盡周延之處。他深感，雖然在東京與巴黎奧運賽前未曾公開宣布加碼奪牌獎金，但這對為國爭光的選手們而言，似乎有失公允，所以決定回溯發放。
林鴻道也提出，自2026年起，選手獎勵與奪牌獎金發放將全面交由「財團法人宏道運動發展基金會」進行制度化運作。未來資源將聚焦於「基金會支持之選手」；雖然對象不再涵蓋所有奧運參賽國手，但獎勵的賽事版圖將大幅擴展至亞運、單項世錦賽等國際重要賽會。基金會現已訂定明確的獎勵制度，未來這批獲贊助的菁英，不論是在奧運殿堂，或於各等級國際重點賽事中奪牌，皆能獲得常態性的獎金鼓勵。
林鴻道強調，不論在任何崗位，成為台灣運動員最堅實的後盾，才是他一生的志業。未來，他將透過「宏道運動發展基金會」持續深耕基層、培植年輕新秀，並一路陪伴優秀選手勇敢追夢、登頂體壇巔峰。他期盼能以此厚植體育實力，助選手為國爭光，進而讓台灣躋身世界前10% 的體育強國之列。
2020東京奧運回溯發放名單
|獎牌
|運動員
|運動
|項目
|獎金
|金牌
|郭婞淳
|舉重
|女子59公斤級
|1000萬元
|金牌
|李洋、王齊麟
|羽球
|男子雙打
|1000萬元
|銀牌
|楊勇緯
|柔道
|男子60公斤級
|200萬元
|銀牌
|鄧宇成、湯智鈞、魏均珩
|射箭
|男子團體
|200萬元
|銀牌
|李智凱
|體操
|男子鞍馬
|200萬元
|銀牌
|戴資穎
|羽球
|女子單打
|200萬元
|銅牌
|羅嘉翎
|跆拳道
|女子57公斤級
|100萬元
|銅牌
|林昀儒、鄭怡靜
|桌球
|混合雙打
|100萬元
|銅牌
|陳玟卉
|舉重
|女子64公斤級
|100萬元
|銅牌
|潘政琮
|高爾夫
|男子
|100萬元
|銅牌
|黃筱雯
|拳擊
|女子蠅量級
|100萬元
|銅牌
|文姿云
|空手道
|女子55公斤級
|100萬元
2024巴黎奧運回溯發放名單
|獎牌
|運動員
|運動
|項目
|獎金
|金牌
|林郁婷
|拳擊
|女子57公斤級
|補發500萬元
|金牌
|李洋、王齊麟
|羽球
|男子雙打
|1000萬元
|銅牌
|李孟遠
|射擊
|男子定向飛靶
|100萬元
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。