對體育持續瘋狂！林鴻道回溯發放東京、巴黎奧運5千萬奪牌獎金

長期奉獻台灣體壇的中華奧會榮譽主席林鴻道，雖於2025年底正式卸下長達12年的主席重任，但他期盼台灣成為體育強國的瘋狂熱忱不僅未減，反而要將其轉化為更長遠的制度化力量。林鴻道今（13）日宣布，將自掏腰包回溯發放2020東京奧運與2024巴黎奧運的選手奪牌獎金：每一奪牌「項目」金牌加碼1000萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元。同時，他也正式公告基金會自2026年起的全新贊助藍圖。

林鴻道表示，他積極推動「宏道運動發展基金會」，旨在匯聚社會各界力量，打造優質的體育環境。透過導入運動科學輔助，全面優化教練與選手的訓練機制，進而提升國家的整體競技實力。

回顧2016年里約奧運，為響應時任教育部體育署長何卓飛「期盼企業界多鼓勵奧運選手」的呼籲，林鴻道公開承諾將私人加碼，提供每一奪金項目1000萬元獎金，並全額贊助所有參賽選手升等商務艙。此舉隨即引發熱烈迴響，彰化銀行董事長張明道與總經理施建安也立刻跟進，針對銀牌與銅牌選手分別加碼200萬與100萬元獎金，一時傳為體壇佳話。

郭婞淳獲1000萬元獎勵。記者王樹衡攝影

近期，林鴻道在放眼未來體育發展的同時，也重新檢視過去12年服務體壇的歷程，反思是否有未盡周延之處。他深感，雖然在東京與巴黎奧運賽前未曾公開宣布加碼奪牌獎金，但這對為國爭光的選手們而言，似乎有失公允，所以決定回溯發放。

林鴻道也提出，自2026年起，選手獎勵與奪牌獎金發放將全面交由「財團法人宏道運動發展基金會」進行制度化運作。未來資源將聚焦於「基金會支持之選手」；雖然對象不再涵蓋所有奧運參賽國手，但獎勵的賽事版圖將大幅擴展至亞運、單項世錦賽等國際重要賽會。基金會現已訂定明確的獎勵制度，未來這批獲贊助的菁英，不論是在奧運殿堂，或於各等級國際重點賽事中奪牌，皆能獲得常態性的獎金鼓勵。

王齊麟獲1000萬獎金。記者王樹衡攝影

林鴻道強調，不論在任何崗位，成為台灣運動員最堅實的後盾，才是他一生的志業。未來，他將透過「宏道運動發展基金會」持續深耕基層、培植年輕新秀，並一路陪伴優秀選手勇敢追夢、登頂體壇巔峰。他期盼能以此厚植體育實力，助選手為國爭光，進而讓台灣躋身世界前10% 的體育強國之列。

宏道基金會董事長林鴻道。記者王樹衡攝影