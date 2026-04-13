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射箭／湯智鈞世界盃鍍銀 教練：高手過招很過癮

中央社／ 台北13日電
台灣好手「湯包」湯智鈞（圖）13日在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站獲得反曲弓個人銀牌。圖／中華民國射箭協會提供
台灣好手「湯包」湯智鈞（圖）13日在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站獲得反曲弓個人銀牌。圖／中華民國射箭協會提供

墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站，台灣好手「湯包」湯智鈞，今天在反曲弓個人決賽，以4比6不敵美國名將艾里森鍍銀，教練劉展明肯定愛徒表現，認為這場高手過招很過癮。

台灣男子箭客湯智鈞在新年賽季首場國際賽就一路過關斬將，他在今天的射箭世界盃普艾布拉站4強先與東京奧運金牌得主、土耳其的加佐茲（MeteGazoz）拚戰到加射，才以10比9過關晉級到金牌戰。

湯智鈞冠軍戰的對手，是拿下2016里約奧運個人銅牌、團體銀牌的美國好手艾里森（Brady Ellison）。

台灣男子射箭反曲弓好手湯智鈞（圖），13日在射箭世界盃普艾布拉站表現出色，今年首場國際賽就獲得銀牌。圖／中華民國射箭協會提供
台灣男子射箭反曲弓好手湯智鈞（圖），13日在射箭世界盃普艾布拉站表現出色，今年首場國際賽就獲得銀牌。圖／中華民國射箭協會提供

這場冠軍戰實力相當，前4局射完，雙方積分戰成4比4平手；關鍵的第5局，湯智鈞最後一箭僅射下8分，最終就以27比29、積分4比6不敵對手，但仍就以銀牌作收；湯智鈞在決賽的平均箭值9.40分，略低於對手的9.53分。

教練劉展明接受中央社記者訪問時表示，今天剛進去決賽場的時候風向有點難抓，很容易左右亂竄，幸好後來掌握住了，所以4強加射的時候才能射下10分。

劉展明提到，冠軍賽確實有點可惜，其中第3局最後一支箭只要射下9分就可以拿下，積分還可以超前，最後結果可能就不一樣，「最後戰到第5局，同樣又是最後一支箭射8分，但其實智鈞動作都很流暢，可能因為僵掉了，分數才會有點偏差。」

儘管沒能摘金，但湯智鈞4強、決賽都對上世界級的好手，讓劉展明認為相當過癮，對子弟兵的信心也很有幫助。

在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站，13日進行反曲弓個人決賽，台灣好手湯智鈞（右）以4比6不敵美國名將艾里森（Brady Ellison）鍍銀，教練劉展明（左）肯定愛徒和高手過招的表現。圖／中華民國射箭協會提供
在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站，13日進行反曲弓個人決賽，台灣好手湯智鈞（右）以4比6不敵美國名將艾里森（Brady Ellison）鍍銀，教練劉展明（左）肯定愛徒和高手過招的表現。圖／中華民國射箭協會提供

劉展明透露，今年1月的時候曾到日本國家訓練中心和日本國家射箭隊進行交流、移訓，「我認為那12天的移訓對智鈞這個賽季很有幫助，等於提早進入實戰狀態，等到前2站世界盃結束後，還會考慮出國移訓。」

美國 墨西哥 東京

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